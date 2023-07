¿Fin del mundo? La Antártida estaría perdiendo pedazos de hielo marino del tamaño de Argentina

El hielo marino no ha regresado a niveles cercanos a lo esperado. De hecho, se encuentra en los niveles más bajos para esta época del año desde que se comenzaron a registrar estos datos hace 45 años. Según el Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve (NSIDC), el hielo marino antártico está aproximadamente 1,6 millones de kilómetros cuadrados por debajo del récord anterior establecido en 2022 durante el invierno.

“El juego ha cambiado”

Sin embargo, Ted Scambos, un glaciólogo de la Universidad de Colorado Boulder, advierte que hablar en términos de probabilidades tradicionales puede no ser útil en este caso. Según él, “el juego ha cambiado”, lo que indica que el sistema climático ha experimentado transformaciones significativas.

Efectos en cascada

El hielo marino desempeña un papel crucial en el ecosistema antártico. Aunque su derretimiento directo no contribuye al aumento del nivel del mar, su desaparición tiene efectos indirectos preocupantes. Sin el hielo marino, las capas de hielo costeras y glaciares quedan expuestos a las olas y aguas cálidas del océano, volviéndolos más propensos a derretirse y desprenderse.