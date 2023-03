Video | Tiktoker genera burlas en redes sociales tras operarse la nariz para que “sus hijos salgan lindos”

Millones de risas desató una joven influencer de Argentina, según consigna en su cuenta de TikTok identificada como Fiore, quien publicó un video en el que relacionaba su rinoplastia con la futura genética de sus hijos, afirmando, quizá jocosamente, que su cambio repercutiría en sus pequeños.

“Yo haciéndome la rino para que mis hijos nazcan con linda nariz”, fueron las palabras de la ‘tiktoker’ en su video, mientras cantaba la canción ‘De nada’ de Beto Castillo, que aparece en la película de Disney ‘Moana’. “Yo solo puedo decir de nada”, dice la joven argentina.

Una mujer dijo que se había hecho la rinoplastia para que sus hijos tuvieran una bonita nariz. Imagen de referencia. - Foto: Getty Images/EyeEm

Pues bien, como la joven no especificó si habla en serio o era una broma para las redes sociales, los comentarios al respecto comenzaron a indicar que, realmente, esta joven sí había pensado que al operarse ahora la nariz podría tener un impacto en la genética de sus hijos, por lo que ellos no tendrían que hacerlo de nuevo, vendrían al mundo con un órgano olfativo con mejor estética.

Luego de una ola de comentarios, la joven decidió desactivar la sección, por lo que no se puede ver la reacción de las personas al momento; sin embargo, estos son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en la publicación, según recogió el medio Publimetro.

“Me metí a clases de inglés a ver si mis hijos salen bilingües”, “me apunto al gym para que mis hijos nazcan sanos y fuertes”, “me puse corbata para que mis hijos nacieran elegantes” y “me convertí en NFT para que mis hijos sean ceros y unos”, estos son los comentarios irónicos como las palabras de la joven en su video.

Joven llora desconsolada al ver el ‘alma’ de su perro

El limbo entre la vida y la muerte ha sido por años un tema que genera curiosidad, más allá de la religión o las creencias personales, y sitúa el interrogante de si existe o no otro espacio luego del plano terrenal. Supuestas apariciones de seres sobrenaturales han generado debates sobre cuán certeros son estos testimonios y por qué la ciencia no ha llegado a resultados concluyentes sobre el tema.

"Aún no entiendo la razón de tu partida y me dejas el alma destruida, mi gordito glotón. Siempre estarás con nosotras", comentó la peruana sobre su mascota. - Foto: TikTok @yaricahua16

Dando paso a otra nueva discusión, una joven compartió en TikTok la grabación de una cámara de seguridad y lo que aseguró haber sido su perro despidiéndose. “El alma de mi hijo (canino) (...). ¿Por qué no me esperaste un poquito más? Mami está muy destrozada por tu partida, tu hermana está muy triste sin ti. Apenas son horas, pero se siente tu gran ausencia”, fue la descripción inicial de Maricarmen Yaricahua.

Las imágenes, compartidas hace solo unos días por la peruana, se acercan a las 10 millones de visualizaciones y los comentarios alcanzaron los 18.000. En estas se observa cuando llegan dos personas en una moto y justo en ese instante parece aproximarse una sombra hacia el vehículo. Aquella ‘aparición’ en la pantalla es, para la mujer, el espectro del animal.

Mientras se reproduce la grabación, la joven no puede contener las lágrimas y en un clip posterior contó lo que la motivó a revisar las cámaras de vigilancia. Como parte de su relato contó que Scott (una de sus mascotas) no la había recibido; luego encontró al animal recostado sin señales de respuesta y, posteriormente, quiso indagar si tal vez lo habían envenenado, pero a día de hoy no sabe a ciencia cierta las causas del deceso.

La joven peruana explicó las razones que llevaron a revisar el video de vigilancia y despejar dudas sobre una de sus mascotas. - Foto: TikTok @yaricahua16

En esa red social algunos le replicaron que las imágenes correspondían a un perro vivo, mientras que otros compartieron experiencias en las que supuestamente sentían la ‘presencia’ de los que fueron sus mascotas, que en su momento fueron parte de la familia.