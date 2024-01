Video: Una mujer fue a tomar agua y se encuentra una serpiente gigante saliendo de su nevera

La mujer dijo que tuvo suerte de no agarrar la manija de la puerta del refrigerador antes de ver a la serpiente. Lo siguiente que pudo hacer fue llamar a su esposo, angustiada por lo que estaba ocurriendo. El hombre decidió entonces llamar a un vecino quien se puso en contacto con un cazador de serpientes local.

El veneno de la serpiente negra de vientre rojo es altamente venenoso y, en teoría, podría ser lo suficientemente fuerte como para matar a un ser humano, pero no se han registrado muertes gracias al tratamiento hospitalario, a pesar de que una media de 35 personas son mordidas cada año, según el Daily Mail.

“Lo he estado haciendo durante 25 años, los he atrapado debajo de los frigoríficos, pero nunca en el dispensador”, dijo Hempel a ABC y agregó “Eso es muy inusual. Probablemente, ese sea el único, diría yo. No creo que vuelva a meter uno ahí”.