Visa para Estados Unidos: estos son los mitos más comunes al solicitarla

El hecho de que la solicitud sea aprobada o no depende de cómo ve el oficial las respuestas que da la persona.

Viajar a Estados Unidos para muchas personas puede ser un sueño aún por cumplir, bien sea porque quieren conocer la nieve, ir a los parques de diversiones que son famosos por sus atracciones, visitar a familiares e incluso aprender inglés, pues estando ahí es más factible que se aprenda el idioma, e incluso hay quienes desean estudiar.

Para entrar a dicho país de manera legal, es indispensable portar la visa, pues para las autoridades norteamericanas exigirlo como requisito de ingreso de una u otra forma permite tener cierto control sobre quiénes llegan a su nación.

Así las cosas, es necesario aclarar cierto tipo de afirmaciones que desde hace un tiempo han estado circulando entre la ciudadanía y algunas razones por las cuales muchos se niegan a solicitarla, actuando bajo el temor. Estos son algunos mitos que existen alrededor de la solicitud de la visa:

Presentar una carta de invitación garantiza la expedición de la visa

El hecho de tener una carta realmente no garantiza que esta sea aprobada, debido a que es incierto saber si el oficial del consulado solicitará o la revisará, por lo que se podría tener a la mano, pero puede que sea o no solicitada, como puede que se requiera, aunque la visa no sea aprobada.

Sin saber inglés es muy complicado tenerla

Esto es falso, porque aun a personas que saben el idioma les puede ser negada si así lo considera el oficial que se encuentre entrevistando a los solicitantes; además, hay que decir que la decisión de aprobarla o negarla también puede depender de las respuestas que entregue quien hace la petición, pues con base en eso, el agente lo decidirá.

Visa estadounidense y pasaporte son indispensables para ir a Estados Unidos - Foto: Getty Images / MistikaS

La entrevista es muy compleja

De este lado, en la página oficial de la embajada recomiendan que el solicitante “describa en forma clara y coherente sus planes de viaje y proporcione respuestas precisas tanto al diligenciar el formulario como al responder las preguntas en el momento de la entrevista”.

Esto, debido a que entregar “respuestas inconsistentes, imprecisas o que no correspondan con la verdad, hacen más difícil que el oficial consular pueda determinar que el viaje propuesto es de carácter temporal o que el solicitante de visa califica para recibir una visa”.

Se puede presentar acompañado

En la embajada hacen la claridad en que no se permite el ingreso a “terceras personas a las entrevistas de visa. Esta regla aplica a ciudadanos y/o residentes norteamericanos. Solo se permite el ingreso al solicitante de visa, excepto cuando es un menor de edad”.

Únicamente en esos casos, “los menores pueden venir acompañados por uno de sus padres o quien tenga la custodia legal. En determinados casos, la Embajada permitirá que las personas con discapacidades u otro tipo de necesidad especial sean acompañadas en el momento de la entrevista”.

Hay que tener mucho dinero

Esto tampoco es cierto, sin embargo, los oficiales sí evalúan con detenimiento cuáles son los motivos de viaje del solicitante y con base en eso, toman la decisión de aprobarla o no. Además, desde la embajada “consideran todas las circunstancias del solicitante para determinar si una persona es elegible para recibir una visa. El oficial evalúa la imagen completa de la vida del solicitante”.

Hay un límite de visas por día

La verdad es que “no hay ningún límite a la cantidad de visas de turista que pueden ser aprobadas cada día. Cualquier persona que califique para la visa puede obtenerla”, explican desde la embajada.