Vijay, el tigre blanco que esta semana mató a un hombre de veinte años que cayó en su foso, sigue en observación mientras los cuidadores del zoológico de Nueva Delhi investigan para determinar qué causó que el animal matara al hombre. Este jueves se publicó un nuevo video que muestra el incidente y el momento en el que el tigre ataca al hombre, llamado Maqsood, quien murió por asfixia, según reportaron medios británicos. A pesar de que el tigre dejó seis heridas profundas en el cuello del hombre, no se comió ninguna parte de este. Según los cuidadores Vijay es un animal dócil, que se encontraba tranquilo cuando Maqsood, cayó a su foso. Lo que pudo disparar el incidente fue la forma en la que reaccionó la gente cuando vio al hombre junto al felino: como puede verse en el video, las personas intentaron distraer al animal tirándole piedras y gritándole. Pero los esfuerzos de los demás visitantes del zoológico de Nueva Delhi fueron en vano, puesto que en menos de cinco minutos el animal terminó con la vida de Maqsood. Frente a las críticas a los cuidadores del zoológico, que pudieron haber tranquilizado al animal, el curador general del zoológico, R.A Khan, respondió: “La gente debería saber que un tranquilizante demora alrededor de quince minutos en surtir efecto. El incidente completó sucedió en unos cinco minutos”. A pesar de esto, la familia del hombre demandó a las autoridades del zoológico por supuesta negligencia. Según el portal dailymail.co.uk, el padre del hombre dijo que: “Se debe investigar si mi hijo saltó la cerca o si fue empujado al foso. No fue su culpa. Los guardias debieron haberlo salvado. La policía debería ponerlos tras las rejas”. A lo anterior, Khan respondió que los guardias intentaron detener al hombre en tres ocasiones para que no saltara la cerca.