Absuelven a policía de Estados Unidos que había sido acusado de negligencia en masacre de Florida

Un jurado de Florida absolvió este jueves a un policía acusado de no intervenir para detener una matanza perpetrada en una escuela de Parkland, al norte de Miami. Scot Peterson, de 60 años, era el oficial encargado de proteger el centro Marjory Stoneman Douglas el 14 de febrero de 2018, cuando un exalumno, Nikolas Cruz, mató a tiros a 14 alumnos y tres adultos.

En el cuarto día de deliberaciones, el jurado dictaminó que el agente no era culpable de múltiples cargos, entre estos negligencia y perjurio. La Fiscalía acusaba a Peterson, un policía con más de 30 años de experiencia, de no haber cumplido con las consignas en caso de tiroteo activo. Tras oír los disparos cerca del edificio donde ocurrió el tiroteo, el agente se alejó para buscar refugio y llamar refuerzos en lugar de entrar y confrontar a Cruz, como se les exige a los policías en estos casos.

La masacre sucedió hace cinco años en el estado de Florida. - Foto: Getty Images / Sean Gladwell

Peterson siempre alegó que no había entrado al lugar de la masacre porque no sabía de dónde procedían los disparos. Cuando el policía llegó al edificio, Cruz ya había matado a 13 personas y herido a otras 14. Tras conocer el veredicto este lunes, el acusado rompió a llorar. “Recuperé mi vida”, dijo a la prensa poco después, al abandonar el tribunal. Su abogado, Mark Eiglarsh, aseguró que no era solo una victoria para su cliente, sino también para “todos los agentes de la ley”.

El caso de Peterson suscitó mucho interés en Estados Unidos porque podría haber sentado un precedente. Según la asociación estadounidense de agentes asignados a escuelas (Nasro), nunca antes se había inculpado a policías por su inacción durante un tiroteo o un acto violento en una escuela.

Manuel Oliver, cuyo hijo Joaquín, de 17 años, fue asesinado en Parkland, expresó su enfado por las reacciones de Peterson y Eiglarsh tras conocerse el veredicto. Peterson “obviamente cometió un error y tiene que rendir cuentas”, dijo.

El tiroteo de Parkland, una de las peores matanzas escolares de la historia estadounidense, conmocionó a todo el país y reavivó el debate sobre el control de armas. Cruz había podido comprar legalmente el fusil semiautomático que usó en Parkland pese a tener problemas de salud mental. Un tribunal lo condenó el año pasado a cadena perpetua.

Estados Unidos, por primera vez en décadas, enviará submarino con armas nucleares a este país

Estados Unidos sigue apoyando a sus aliados y su ayuda se da con el poderoso arsenal militar que posee. En esta ocasión, el Ejército de ese país anunció el envío de un submarino con armas nucleares a Corea del Sur, una medida que se materializará “en el futuro cercano” y que supondría el primer despliegue de este tipo en décadas.

Un submarino de Estados Unidos con armas nucleares llegará a Corea del Sur. (Imagen de referencia) - Foto: Getty Images / SOPA Images

El portavoz de las Fuerzas de Estados Unidos en Corea, el general Scott L. Pleus, señaló que el país está “comprometido con la defensa de su aliado”, Corea del Sur, especialmente ante el aumento de la tensión con Corea del Norte.

“En el futuro cercano, puedes esperar una nueva muestra del compromiso de Estados Unidos para aumentar las medidas de contención, mediante el despliegue de un submarino dotado de un misil balístico con potencia nuclear”, aseguró el militar, según recogió la agencia de noticias Yonhap.

Estados Unidos se había comprometido con el envío de este submarino en una declaración firmada por los presidentes surcoreano y estadounidense, Yoon Suk-yeol y Joe Biden, respectivamente, el pasado mes de abril.

Submarino de propulsión nuclear estadounidense llegó al puerto surcoreano de Busan. - Foto: Reuters / Yonhap

El pasado 16 de junio, el submarino USS Michigan, con propulsión nuclear, fue desplegado en una base de Busán, a unos 320 kilómetros de Seúl. “Esto cumple dos objetivos: la contención y la seguridad”, dijo el general.

“La visita del USS Michigan tiene como objetivo garantizar al pueblo surcoreano la protección que necesita”, aseveró Pleus, quien indicó que la alianza entre las partes es ahora “más importante que nunca”, ante las “amenazas militares” que presenta Pyongyang.

*Con información de la AFP.