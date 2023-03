¿Caso Viva Air en Estados Unidos? | JetBlue busca fusionarse con Spirit, pero el Gobierno no deja hacer la unión

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una querella este martes 7 de marzo para oponerse a la compra de Spirit Airlines por su rival JetBlue, por entender que la operación generaría precios más altos y reduciría opciones para los pasajeros.

Spirit aceptó la oferta de 3.800 millones de dólares de JetBlue en julio pasado, luego de señalar durante varios meses que las autoridades de la competencia serían reticentes ante esta operación.

Con su modelo de negocios de pasajes a muy bajo precio, Spirit “aumentó la competencia y bajó las tarifas en cientos de rutas en todo el país”, destacó del Departamento de Justicia en su querella.

Spirit podría fusionarse con JetBlue. - Foto: Twitter/ @SpiritAirlines

JetBlue en tanto quiere “abandonar este modelo”, “reducir el número de asientos en los aviones de Spirit” y “hacer que los clientes paguen más caro”, afirma.

Desde la llegada al poder de Joe Biden, las autoridades reguladoras de la competencia endurecieron su postura y se opusieron a varias fusiones, con más o menos éxito.

JetBlue, anticipando el proceso, afirmó el lunes 6 de marzo en su sitio web que las dos empresas solo compiten en pocos trayectos. Además, argumenta que aceptó ceder algunas líneas y espacios en aeropuertos a otras empresas de bajo costo.

JetBlue podría fusionarse con Spirit, pero el Gobierno de Estados Unidos no deja hacer la fusión. - Foto: Twitter @JetBlue

De concretarse, la fusión crearía la quinta mayor aerolínea en Estados Unidos en términos de asientos para pasajeros detrás de American Airlines, United, Delta y Southwest.

En enero, el Gobierno de Colombia negó la unión de Avianca y Viva Air

Dentro del proceso de integración entre las aerolíneas Avianca y Viva Air la Aeronáutica Civil emitió la Resolución 00079 del 18 de enero de 2023 y en la que se anuló la decisión proferida en la Resolución 02473 de 2022, donde se negó la solicitud presentada por las aerolíneas.

Miles de pasajeros se vieron afectados por el cese de operaciones de Viva Air. - Foto: Montaje Semana

En ese acto administrativo, expedido por la autoridad aeronáutica del país, se declaró la “existencia de una irregularidad sustancial en el trámite de la actuación administrativa en primera instancia, que obliga a la devolución del expediente a la Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales, para que rehaga la actuación administrativa”.

Avianca no dudó en pronunciarse al manifestar que la nueva resolución tiene como consecuencia: “a) dejar sin efecto la decisión que fue tomada en primera instancia, y b) rehacer la evaluación del proceso por parte de la entidad”. Esto siempre y cuando ambas aerolíneas mantengan su intención de integración empresarial.

Muchos pasajeros de Viva Air no pudieron viajar a sus destinos por el cese de operaciones de la aerolínea debido a su situación financiera. - Foto: Cortesía: Carlos Ochupe Palacios.

Indicó además que, en conjunto con sus accionistas, se mantiene en firme convicción “de que el salvamento de Viva es necesario, que beneficiaría a los pasajeros, a los empleados y a la conectividad y economía de las regiones del país”, por lo que reafirmó su voluntad de “participar plenamente en ese esfuerzo, protegiendo la marca, red y el modelo de negocio ‘low cost’ de Viva”.

Al no lograr la integración, la aerolínea Viva Air entró en bancarrota y hoy no tiene operaciones en territorio colombiano ni en los países donde tenía presencia y se especula que si Spirit no logra la fusión con JetBlue, podría tener la misma suerte de la colombiana y afectar a millones de pasajeros tanto en Estados Unidos como en el mundo.

*Con información de la AFP.