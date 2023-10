¿Cómo aplicar a la visa de trabajo H-2B para Estados Unidos desde Colombia?

La visa H-2B permite que los empleadores o agentes de empleo estadounidenses que cumplen con ciertos requisitos reglamentarios específicos traigan extranjeros a los Estados Unidos para llenar temporalmente empleos no relacionados con la agricultura.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, “un empleador estadounidense, o un agente según se describe en los reglamentos, deben llenar el Formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante, a nombre del trabajador prospecto”.

La persona que quiera aplicar a este tipo de visa debe demostrar que no hay suficientes trabajadores para aplicar a esta vacante, sobre todo si son trabajadores estadounidenses, dispuestos, disponibles y cualificados para esta vacante.

Las peticiones de asignaciones suplementarias bajo esta regla deben presentarse con el Centro de Servicio de California. Las peticiones que se presenten bajo las asignaciones suplementarias en esta regla en cualquier otra localidad que no sea el Centro de Servicio de California serán denegadas y se devolverán las tarifas de presentación.

Paso a paso para aplicar al programa:

| Foto: United States Citizenship and Immigration Services

El formulario debe ser diligenciado y enviado al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos | Foto: United States Citizenship and Immigration Services

Cantidad máxima de solicitudes

Hay una cantidad máxima reglamentaria, o “tope máximo” en el total de personas que pueden obtener una visa H-2B u obtener la clasificación de No Inmigrante H-2B durante un año fiscal.

Cualquier cantidad de visas de la primera mitad del año fiscal que no se haya utilizado durante ese periodo estará disponible para empleadores que interesen contratar trabajadores H-2B durante la segunda parte de dicho año fiscal. Sin embargo, la porción de visas H-2B que no sea utilizada durante un año fiscal no podrá ser transferida al próximo año.