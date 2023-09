Controversia: Petro dice que Estados Unidos le pidió hacer muro en el Tapón del Darién y vocero de seguridad nacional de ese país dice que no tiene “conocimiento”

Las declaraciones de Petro dejaron un sinsabor en el gobierno estadounidense, puesto que la idea de construir un muro como una supuesta solución para la migración parecía más una propuesta de la antigua administración de Trump, por lo que rápidamente se buscó constatar que tal situación no había sido presentada de esa manera.

A través de una rueda de prensa, periodistas de Caracol Radio cuestionaron a Kirby sobre la presunta solicitud de Estados Unidos hacia el gobierno colombiano, y el alto funcionario afirmó que, hasta el momento, no conocía tal petición y que, desde Washington, se trabajaba para contrarrestar la migración irregular que conlleva grandes peligros, como las redes de trata de personas, entre otros.

Además, afirmó que desde el gobierno Biden se está trabajando para fortalecer la Patrulla Fronteriza, no para construir una barrera que impida la llegada de los migrantes irregulares.

“Esa no es nuestra labor. Además de mejorar la seguridad en nuestra frontera, el presidente Biden ha solicitado más fondos y recursos para nuestra Patrulla Fronteriza. Nosotros buscamos mejorar nuestra frontera, pero no conozco de un requerimiento”, sentenció.