Jota Pe Hernández compara al presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro: “hipócrita… anoche estaba en New York gozando de lo lindo en Broadway”

Petro, grandísimo HIPÓCRITA, se llena la boca diciendo "a mi no me inviten a esos bacanales"pero anoche estaba en New York gozando de lo lindo en broadway, mientras disfrutaba el musical Moulin rouge. Se parecen tanto con Maduro,rechazan el capitalismo pero NO puede vivir sin el.

“No me inviten a grandes bacanales porque no voy, no me invitan a los cócteles sociales de los banqueros, yo no voy, invítenme a tomarme una cerveza allá en una esquina sentados en una acera, invítenme a un baile popular, a un viche del Pacífico, invítenme a bailar porros a las veredas de mi pueblo campesino de Córdoba, pero no me inviten a las bacanales del poder porque yo no soy de eso”, dijo Petro en ese momento.