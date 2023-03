“Creo que está justificado”: la reacción de Biden ante la orden de arresto contra Putin

Ante el revuelo que se vivió este viernes 17 de marzo, luego de que el Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el primer mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer su opinión sobre el hecho y afirmó que era una decisión “justificada”.

Pues bien, las declaraciones del estadounidense se dieron en medio de una conferencia luego de ser consultado acerca de la decisión de corte contra su homólogo ruso bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso.

El mensaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue claro. - Foto: Getty Images / Anna Moneymaker

“Bueno, creo que está justificado. Pero la pregunta es que nosotros tampoco lo reconocemos internacionalmente. Pero creo que es un punto muy fuerte”, aseveró el mandatario estadounidense.

Horas antes, el CPI emitió una orden de arresto contra Putin tras considerar que existen “motivos razonables” para creer que “tiene responsabilidad penal individual” por estos delitos, bien por su comisión “directa” o por haber sido incapaz de “ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos”.

El Kremlin desmintió constantemente que esté deportando a niños ucranianos por la fuerza frente a las acusaciones vertidas por Kiev y sus aliados. Según el Gobierno ucraniano, al menos 16.000 niños han acabado desplazados contra su voluntad a territorio ruso desde el comienzo del conflicto, mientras que un reciente estudio presentado en febrero por la Universidad de Yale denunciaba al menos 6.000 niños ucranianos repartidos en 40 internados rusos.

Los niños pasa el tiempo en los dispositivos electronicos en la estación de metro durante los ataques masivos con misiles rusos en Kyiv, Ucrania, el 14 de enero de 2023. - Foto: REUTERS

Las órdenes de arresto de este viernes representan los primeros cargos internacionales presentados desde el comienzo del conflicto y llegan después de meses de trabajo de un equipo especial de investigación a las órdenes del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan. Para su emisión ha sido necesario que un panel preliminar de jueces aceptara la validez de las pruebas presentadas.

La posibilidad de que el CPI acabe juzgando a Putin es prácticamente nula por varios motivos: la corte no puede atender casos in absentia del acusado, Rusia se retiró en 2016 del Estatuto de Roma, que sirve de cimiento legal para el tribunal, y el Kremlin no tiene la más mínima intención de entregar a ningún oficial ruso a la corte, como ya ha reiterado en numerosas ocasiones.

Sin embargo, el TPI sí que está capacitado, como mínimo, para imputar a Putin, dado que no reconoce la inmunidad para los jefes de Estado en casos de crímenes de guerra, crimen contra la Humanidad o genocidio.

La respuesta de Rusia

El Gobierno de Rusia negó cualquier valor jurídico a la orden de detención emitida por la CPI contra el presidente Vladimir Putin por crímenes de guerra, alegando que ese país no reconoce a ese tribunal. “Rusia, como cierto número de Estados, no reconoce la competencia de ese tribunal y, en consecuencia, desde el punto de vista de la ley, las decisiones de ese tribunal son nulas”, declaró el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov.

Rusia negó cualquier valor jurídico a la orden de detención emitida por la CPI contra el presidente Vladimir Putin - Foto: AP

Por su parte, el expresidente ruso Dmitri Medvédev comparó la orden de arresto con papel higiénico. “No hace falta explicar dónde debe ser usado ese papel”, escribió en Twitter en inglés, junto a un emoticón de papel de baño.

Conocida la decisión, Lvova-Belova, vinculada a la solicitud, se pronunció y dijo que “está bien que la comunidad internacional haya apreciado el trabajo para ayudar a los niños de nuestro país”, ironizó, según publicó la agencia estatal RIA Novosti.

Añadió que “hubo sanciones contra mí de todos los países, incluso de Japón, y ahora una orden de arresto (...), pero seguiremos trabajando”.

*Con información de Europa Press y AFP.