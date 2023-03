“No podemos claudicar ante las dictaduras”: el sablazo de Iván Duque a Nicolás Maduro tras orden de captura contra Vladimir Putin

El expresidente Iván Duque se refirió a la reciente decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir una orden de captura contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la cual está relacionada con su participación en la deportación de niños y niñas a territorio ucraniano, siendo este un centro de conflicto entre las tropas militares de ambos países.

Meses atrás, la Corte había iniciado una investigación frente a las acciones que lideró el mandatario ruso en el marco de la guerra con Ucrania, la cual inició a principios de 2022. Órganos internacionales como la Unión Europea, la Unión Africana y naciones por separado a nivel mundial le habían solicitado a la CPI condenar los actos del presidente.

Es por eso que el 17 de marzo la entidad emitió una orden detención contra Putin por cometer crímenes de guerra. El delito puntual por el cual se investigó fue la deportación de niños a territorios ucranianos que se encontraban ocupados por tropas rusas. Aparte del mandatario, la comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia, María Alekseyevna Lvova-Belova, también fue notificada con la orden de captura por el mismo suceso.

La decisión se da en el marco de la Guerra entre Rusia y Ucrania, en la cual Putin es uno de los protagonistas. - Foto: Esteban Vega

Al emitir la CPI esta orden de detención contra Putin, el mandatario no podrá viajar a los 123 estados que forman parte de la Corte por el riesgo a ser detenido; otros estados también podrían optar en entregarlo. La decisión fue aplaudida por varios mandatarios a nivel mundial.

El presidente de la Corte Internacional, Piotr Hofmanski, afirmó en un comunicado que el cumplimiento de la orden dependerá de la comunidad internacional. “La corte está haciendo su parte de trabajo como tribunal de justicia. Los jueces emitieron las órdenes de arresto. Ahora, su ejecución depende de la cooperación internacional”, mencionó.

No obstante, a las pocas horas de darse el anuncio desde La Haya, Países Bajos, el presidente ruso se refirió sobre esta detención. En primer lugar, el Gobierno de Rusia negó cualquier valor jurídico a la orden de captura, indicando que el tribunal internacional no es reconocido por el país, motivo por el cual no tiene autoridad ni validez.

Piotr Hofmanski, presidente de la Corte Penal Internacional. - Foto: Corte Penal Internacional

“Rusia, como cierto número de estados, no reconoce la competencia de ese tribunal y, en consecuencia, desde punto de vista de la ley, las decisiones de ese tribunal son nulas”, declaró el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov. Además, desde el Kremlin han desmentido los hechos por los cuales la CPI emitió la orden. El gobierno de Putin niega haber deportado menores de edad a la fuerza.

Por su parte, la oficina de Presidencia de Ucrania celebró el anuncio, indicando que esta decisión será el inicio del fin de la guerra, representando un hito histórico para el conflicto. A nivel mundial, políticos, mandatarios, expresidentes y demás figuras se han pronunciado sobre esta situación importante. Una de estas fue el exmandatario colombiano Iván Duque.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. (Dmitry Azarov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File) - Foto: AP

A través de su cuenta de Twitter, señaló: “Celebro decisión de @CourPenaleInt (Corte Penal Internacional) frente a crímenes cometidos por Vladimir Putin contra el pueblo #Ucraniano. La invasión de #Rusia en #Ucrania es la más grande atrocidad que vive el planeta”.

Además, indicó que, con esta decisión, la siguiente persona que debe ser condenada por el ente internacional debe ser su homólogo venezolano: “No podemos claudicar ante las dictaduras. El turno ahora es para @NicolasMaduro”.

Iván Duque considera que, al igual que Putin, el siguiente presidente en recibir una orden de captura internacional deberá ser Nicolás Maduro. - Foto: Collage Semana

Si bien está la orden de captura, el paso a seguir dificultaría el proceso, por el hecho de que es difícil que Putin sea juzgado por la Corte. En primer lugar, el órgano internacional no puede atender casos en ausencia del acusado, dado que,

desde hace ocho años, Rusia no pertenece al Estatuto de Roma. Las naciones que critican a la entidad deben estar allí.