Desde 2011 Estados Unidos sabía que Rusia invadiría Ucrania; ¿quién reveló esta información?

Al parecer, la invasión de Rusia a Ucrania ya se había planeado con más de una década de antelación. Esto lo dejó en evidencia el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, al asegurar que tras una conversación que mantuvo en 2011 con el presidente ruso, Vladimir Putin, supo que “era cuestión de tiempo” que invadiera Ucrania.

“Vladimir Putin me dijo en 2011, tres años antes de que tomara Crimea, que no estaba de acuerdo con el acuerdo que hice con Boris Yeltsin. Dijo en esa ocasión que no lo apoyaba y que no estaba obligado a hacerlo. Supe desde ese día que solo era cuestión de tiempo que invadiera Ucrania”, recordó Clinton.

En un evento en Nueva York, Bill Clinton habría dado el crucial dato. - Foto: AFP

Aquella conversación tuvo lugar en Davos, Suiza, y hacía referencia a un acuerdo que se firmó en 1994 entre los entonces presidentes Clinton y Yeltsin con el que Rusia se comprometía a respetar la integridad territorial de Ucrania a cambio de que Kiev renunciara al arsenal nuclear que había heredado de la época soviética.

Las palabras del exjefe de la Casa Blanca se escucharon en un acto social en Nueva York, al que acudió con su esposa y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, según publicó el diario Financial Times.

¿Fin de la invasión? Estados Unidos asegura que Putin está “dando marcha atrás”

Ante esa nueva información que se conoció, Estados Unidos también dio a conocer que el presidente Putin estaría pensando una nueva estrategia y dar marcha atrás.

Avril Haines en su comparecencia ante la Comisión de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos - Foto: Getty Images / Anna Moneymaker

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Avril Haines, dio indicios sobre cómo el mandatario ha tenido que ceder ante la gran defensa militar ucraniana y los problemas logísticos que lleva consigo un conflicto bélico.

“Si Rusia no pone en marcha una movilización obligatoria y garantiza la entrada de munición y armamento por parte de terceros países y más allá de las importaciones de Irán, será cada vez más difícil para ellos seguir adelante con sus operaciones [...] y probablemente deberá dar marcha atrás en algunas de sus ambiciones”.

Según la funcionaria, Putin ahora se enfocaría en mantener el control militar que ha logrado conseguir en ciudades como Barjmut.

Busca consolidar su control sobre el territorio ocupado en el este y el sur del país y garantizar que Ucrania nunca se convierta en miembro de la OTAN. - Foto: Getty Images / Contributor

“Él busca consolidar su control sobre el territorio ocupado en el este y el sur del país y garantizar que Ucrania nunca se convierta en miembro de la OTAN”, enfatizó Haines en su discurso en la Comisión de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos.

Eso sí, resalto que por el momento no se considera probable que Rusia negocie una “tregua” este año a menos que “factores políticos le hagan cambiar de opinión” y puntualizó que las fuerzas rusas “sí se están preparando para defenderse de la contraofensiva ucraniana”, pero “han ganado menos territorio en el mes de abril que durante cualquiera de los tres meses anteriores”.

Además, Haines dijo que la comunicación militar entre Washington y Moscú se mantiene a pesar del aumento de tensión e hizo hincapié en que los últimos informes de la inteligencia estadounidense apuntan a una baja probabilidad de que Moscú tenga previsto recurrir a armas nucleares.

*Con información de Europa Press.