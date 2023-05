“Eliminar físicamente a Zelenski”, la petición de un expresidente de Rusia tras el presunto ataque con drones para asesinar a Putin

El expresidente de Rusia Dmitri Medvedev pidió la “eliminación física” del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en represalia por una presunto atentado fallido con drones contra el Kremlin, atribuido por las autoridades rusas a Kiev.

“Después del atentado terrorista de hoy, no hay otra opción que la eliminación física de Zelenski y de su camarilla”, escribió en Telegram el exmandatario, quien es actualmente número dos del Consejo ruso de Seguridad, conocido por sus frecuentes declaraciones agresivas de apoyo a la intervención rusa en Ucrania.

“Anoche, el régimen de Kiev intentó golpear al Kremlin (...) con dos drones dirigidos al Kremlin” que fueron desactivados, gracias a la utilización de sistemas de radar de guerra electrónica”, dijo la presidencia rusa, en un comunicado, este miércoles. - Foto: REUTERS

El presunto ataque

“Consideramos estas acciones como un intento de acto terrorista y un atentado contra la vida del presidente”, añadió el Kremlin, señalando que el líder ruso no resultó herido.

Un video publicado por algunos medios de comunicación rusos en las redes sociales y por embajadas rusas en todo el mundo, muestra una columna de humo sobre el Kremlin durante la noche.

Según la presidencia rusa, “no hay ninguna víctima ni ningún daño causado por la caída y dispersión de fragmentos” de los drones sobre el Kremlin.

Si bien en los últimos meses se han estrellado drones en la región de Moscú, esta es la primera vez que una incursión atribuida a Ucrania se produce en el corazón de la capital rusa, situada a unos 500 km de la frontera con Ucrania.

La respuesta ucraniana

Ucrania negó cualquier relación con el supuesto atentado al Kremlin, para asesinar al presidente Putin.

“Ucrania no tiene nada que ver con los ataques con drones contra el Kremlin”, declaró en Kiev el consejero presidencial Mijailo Podoliak. “Ucrania no ataca al Kremlin porque, por empezar, eso no resuelve ningún problema militar”, agregó.

El funcionario también aseguró que las acciones correspondían seguramente a un intento de preparar cierto contexto, para llevar a cabo acciones bélicas: “Esas informaciones presentadas por Rusia tienen que ser consideradas únicamente como un intento para preparar un contexto” que pueda servir de excusa “a un ataque terrorista a gran escala en Ucrania”, dijo Podoliak.

Un ataque contra el Kremlin “incitaría a Rusia a acciones todavía más radicales contra nuestra población civil”, agregó el consejero del presidente Volodimir Zelenski.

¿Quién es Medvédev, que habló de eliminar a Zelenski?

La era de Vladimir Putin en el poder ha sido muy larga. Putin ha sido presidente de la Federación Rusa desde el año 2000 de forma casi ininterrumpida, a excepción de un periodo en el que ejerció como primer ministro.

Dmitry Medvedev fue quien estuvo en el poder entre 2008 y 2012, cuando Putin interrumió su largo mandato desde el año 2000, e hizo el rol de primer ministro. - Foto: via REUTERS

La constitución rusa de 1993 impedía que un presidente pudiera desempeñar ese papel durante más de dos mandatos consecutivos, así que Putin designó a Dimitri Medvédev como su sucesor político, quien resultó elegido y fue presidente entre 2008 y 2012, periodo en el cual Putin fue primer ministro, aunque para muchos analistas en la práctica fue el presidente, mientras que Medvédev fue solo un instrumento a través del cual Putin ejerció un poder que, no ha abandonado desde el año 2000.

Tras el periodo de Medvévev, Putin volvió a ser elegido presidente en las elecciones de 2012, bajo una reforma constitucional que le permitía gobernar por un periodo más largo, de seis años, que iba de 2012 a 2018 y con la posibilidad de ser reelegido.

Teniendo en cuenta esos números, Putin podría ser presidente hasta 2036 si su salud se lo permite, superando el mandato de Stalin de un total de 29 años, entre 1924 y 1953.

Con información de AFP.