Se recrudece la guerra: Rusia lanza 24 drones, un día después del ataque contra el Kremlin

Rusia lanzó en las últimas horas 24 drones contra suelo ucraniano. Las autoridades de Kiev lograron abatir más de una decena de estos, según confirmaron en esta jornada. “Los invasores lanzaron hasta 24 drones de ataque Shahed-136/131 (...). La Fuerza Aérea de Ucrania, en cooperación con otras unidades de defensa aérea, abatió 18 drones de ataque”, señalaron en Telegram.

Desde el día anterior, las tensiones volvieron a incrementarse cuando Moscú arremetió contra Kiev y lo acusó de intentar atacar con drones el Kremlin con un solo objetivo: asesinar al presidente, Vladimir Putin. Tras los señalamientos, Ucrania negó cualquier implicación y sus aliados occidentales también dejaron ver su incertidumbre al respecto.

En la capital ucraniana, el jefe de la administración militar de la ciudad, Serguéi Popko, señaló que “todos los misiles y vehículos aéreos no tripulados enemigos fueron destruidos sobre Kiev por las fuerzas de defensa aérea”. Popko aseguró que era el tercer intento de agresión sobre la capital en mayo. “Nuestra ciudad no ha experimentado tal intensidad en los ataques desde comienzos de este año”, dijo.

El responsable militar agregó que varios restos de los drones abatidos quedaron en distintas zonas de Kiev, sin dejar lesionados.

Zelenski se encuentra en La Haya

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó este jueves a La Haya para un encuentro con los responsables de la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga presuntos crímenes de guerra del ejército ruso y emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin. El mandatario fue recibido por el presidente de la Cámara Alta, Jan Anthonie Bruijn, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Vera Bergkamp.

Estaba previsto que el ucraniano acudiese por la mañana a la CPI, con sede en La Haya. Entre los objetivos de su viaje está el pronunciamiento de un discurso denominado: ”No hay paz sin justicia para Ucrania” ante el ministro neerlandés de Asuntos Exteriores, Wopke Hoekstra, según la radioemisora NOS.

Archivo. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Helsinki, Finlandia, el 3 de mayo de 2023. - Foto: Reuters / Lehtikuva/Vesa Moilanen

La agencia de prensa ANP informó que Zelenski se reunirá con el primer ministro, Mark Rutte, y la ministra de Defensa, Kajsa Ollongren. Países Bajos ha entregado respaldo financiero y militar a Ucrania tras la invasión en febrero del año pasado.

En abril anunció que junto con Dinamarca comprará 14 tanques Leopard 2 para dárselos a Kiev, lugar que reiteradamente ha insistido para obtener mayor arsenal. Zelenski llegó en un vuelo que aterrizó el miércoles en el aeropuerto de Amsterdam-Schiphol, luego de participar en una cumbre de países nórdicos en Helsinki.

“Creo que este año será decisivo para nosotros, para Europa, para Ucrania, decisivo par la victoria”, declaró a periodistas en una conferencia de prensa conjunta con el presidente finlandés, Sauli Niinistro.

Crecen las tensiones entre los gobiernos del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y de Rusia, Vladimir Putin. - Foto: Reuters / Valentyn Ogirenko/File Photo (izquierda), Reuters / Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool (derecha)

Entre tanto, el gobierno de Vladimir Putin afirmó en esta jornada 4 de mayo que enfrenta una ola de “actividades terroristas” y “sabotajes” ucranianos “sin precedentes” en su territorio, tras el presunto ataque contra el Kremlin. “Las actividades terroristas y de sabotaje de las fuerzas armadas ucranianas adquieren una amplitud sin precedentes”, apuntó el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores en un comunicado.

El Kremlin acusó a Ucrania de querer asesinar al presidente Vladimir Putin (Pavel Bednyakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) - Foto: AP

Moscú también acusó a Washington de participar en dicha acción (de la que señaló directamente a Ucrania como supuesto principal responsable) con drones, misma que aseguraron haber frustrado.

Este miércoles Kiev negó cualquier implicación con ese hecho. “Ucrania no tiene nada que ver con los ataques con drones contra el Kremlin (...). Ucrania no ataca al Kremlin porque, por empezar, eso no resuelve ningún problema militar”, dijo Mijailo Podoliak, consejero presidencial.

*Con información de AFP.