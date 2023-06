El nuevo Titanic: Así luce el crucero más grande y lujoso del mundo que zarpará el próximo año. Las habitaciones cuestan una fortuna

Icon of the Seas hará historia al ser el crucero más grande del mundo cuando inicie operaciones a inicios de 2024.

La industria de los cruceros tendrá un hito el próximo año. Aunque parezca mentira, una empresa aseguró darle vida a un nuevo Titanic y quedarse con el récord de ser el crucero más grande del mundo.

Actualmente, el Wonder of the Seas de la compañía Royal Caribbean ostenta el título de ser la embarcación más larga del planeta. Sin embargo, la empresa no está conforme con eso y se atreverá a contar con un crucero mucho mayor. Bajo el nombre de Icon of the Seas, la embarcación hará historia y tendrá el reconocimiento.

Icon of the Seas fue construido en los astilleros Meyer Turku con sede en Finlandia. Para hacerse una idea, la embarcación es de 365 metros de eslora y pesa aproximadamente más de 250 mil toneladas. Frente a su capacidad, el estimado es que podrá transportar a 5.601 pasajeros y 2.350 tripulantes. Además, será el primer banco propulsado por gas natural licuado (GNL) y con lo último en innovación respecto a combustible, energía y velocidad.

Vista frontal del Icon of the Seas. - Foto: Royal Caribbean

En su interior y para el entretenimiento, el crucero cuenta con un parque acuático a bordo, el cual consta de seis mega toboganes, siete piscinas largas y nueve bañeras de hidromasajes con última tecnología. La gastronomía también será un aspecto envidiable para cualquiera que no haga parte de los pasajeros, debido a que hay más de 40 opciones en el menú, incluyendo bebidas y platos hechos por chefs de excelencia gastronómica.

Adicionalmente, el barco tendrá en su plan de actividades varias alternativas para que la tripulación se relaje y disfrute de los días en alta mar. Entre los planes, se destacan karaoke, pista de hielo, teatros, comercios, cafeterías, salas de videojuegos, piletas de natación, cancha de básquetbol y fútbol.

Icon of the Seas tiene 28 tipos de alojamientos, distribuidos a partir de las necesidades de los pasajeros. Hay variedad de habitaciones, tales como personales, familiares, en pareja o más grandes. Cuando las entradas salieron a la venta, se vendieron en cuestión de horas.

Icon of the Seas será el crucero más grande en zarpar del mundo. - Foto: Royal Caribbean

El pasado 22 de junio, el barco hizo las últimas pruebas procedimentales, para comprobar la capacidad y todo lo que amerita seguridad. El resultado —como se esperaba— fue un éxito. “Icon of the Seas recorrió cientos de kilómetros, en los que se comprobaron los motores principales, el casco, los sistemas de frenos, la dirección, el ruido y los niveles de vibración”, indicó la compañía al dar a conocer los resultados de la prueba de fuego.

Royal Caribbean señaló que “durante su primera serie de pruebas de mar, el Icon of the Seas recorrió cientos de kilómetros, en los que se verificaron los motores principales, el casco, los sistemas de frenos, la dirección, el ruido y los niveles de vibración”.

El crucero zarpará el otro año. - Foto: Royal Caribbean

El crucero saldrá desde Miami y navegará siete noches por el Caribe Oriental y Occidental. Las rutas vacacionales iniciarán en enero de 2024 y habrá varias fechas en los meses posteriores. Se espera que Icon of the Seas haga más historia de la que ha hecho, posicionándose como un hito en el turismo e industria de cruceros.

Si una persona desea estar una semana a bordo, debe pagar 1.499 dólares (6.247.832 pesos colombianos) para una habitación personal como mínimo. En cambio, si se opta por un camarote con vista al mar, el valor es 1.668 dólares (6.952.224 pesos colombianos). Entre la variedad de hospedaje, se destacan: camarote con balcón (2.098 dólares / 8.744.464 pesos colombianos) y suite (4.314 dólares / 17.980.752 pesos colombianos).