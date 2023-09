Escándalo en vuelo de Air Canada: pasajera denuncia que su puesto estaba cubierto de vómito y debió viajar así

Video: norteamericana denuncia la ‘costumbre’ sudamericana a la que no se ha podido adaptar y le despierta ‘incomodidad’

En declaraciones,de las que hacen eco medios locales, la usuaria describió que “había un poco de mal olor, pero al principio no sabíamos cuál era el problema”, explicando que posteriormente entendieron de las dificultades que había tenido la aerolínea, advirtiendo que si bien habían ‘intentado’ limpiar, en la silla quedaban algunos restos de vómito que hacían que el problema fuera más allá del mal olor.

La mujer reconoce que pese a la buena voluntad de los funcionarios de la aerolínea, esto no logró ser suficiente para resolver la situación, pese a que en el intento por remediar el problema del mal olor, habían incluso rociado perfume y dispuesto bolsas de café; un alimento que se usa para absorber malos olores del ambiente.

La mujer explicó que el hecho generó molestias y disgustos, advirtiendo que no son las condiciones en las que se espera viajar, más aún teniendo en cuenta que se trata de un servicio aéreo, y que los pasajeros esperan contar siempre con un buen servicio.

La pasajera reconoce que pese a que la auxiliar de vuelo se mostró comprensiva frente a la denuncia, e incluso avergonzada por lo ocurrido, no pudo remediar la situación, ni siquiera proponiendo un cambio de ubicaciones, en tanto el vuelo se había vendido completamente, por lo que no existían sillas vacías, y la única alternativa sería viajar en efecto en las sillas que presentaban ‘el problema’.

La actuación del piloto

A todas luces, la respuesta de la tripulación no resultó grata para la pasajera y su acompañante, quienes advierten que siguieron manifestando su desacuerdo e indignación, a tal punto que el piloto de la aeronave hizo presencia en el lugar, y en vez de buscar ‘soluciones’, y reconocer el problema que evidenciaba un mal servicio por parte de Air Canada, recurrió a un tono irónico señalando que ante la imposibilidad de cambiarlos de silla, la única opción, para permanecer en el vuelo que habían comprado, era ajustarse a las realidades actuales.

El piloto también les planteó la posibilidad de “si no estaban conformes”, abandonar el avión, advirtiendo que si seguían fomentando el ‘caos’ al interior del avión, serían expulsados; un hecho que a su vez significaría su registro en el listado de pasajeros de exclusión de aérea.

En su denuncia, la mujer afirma que el piloto les acusó de haber sido ‘groseros’ con el personal de vuelo, advirtiendo que si bien expresaron de forma aireada su incomodidad e insatisfacción, frente al evidente escenario de incumplimiento por parte de la aerolínea al no prestar un buen servicio, nunca fueron maleducados.

No obstante, la pareja terminó por ser expulsada del vuelo, incluso escoltada por personal de seguridad del aeropuerto de Las Vegas.

La aerolínea reconoció fallas en su procedimiento

Debido a la consternación y respaldo que alcanzó la demanda de la mujer, pues los internautas entendieron la situación a la que fueron expuestos, la aerolínea se pronunció públicamente sobre el caso, pidiendo excusas a los afectados, y reconociendo que no recibieron el trato debido.