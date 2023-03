Video: azafata revela cuáles son los ‘peores’ pasajeros en un vuelo

La experiencia de viajar en avión, pese a que sea por primera vez o cuando es recurrente, puede estar sujeta a cambios por factores como la aerolínea y su atención, otros pasajeros o los tiempos del trayecto. Si bien para algunos puede derivar en un vuelo ‘cómodo’, sin complicaciones, para otros termina siendo toda una pesadilla (una sensación de la que no es ajena la propia tripulación).

En TikTok la azafata española, Alba Ruiz, compartió los que, a su juicio, son los tipos de pasajeros ‘más odiados’, siendo una conclusión a la que llegó en su cotidianidad. En esta red social, la joven frecuentemente despeja dudas de quienes quieren hacer parte de la industria aeronáutica y sobre hechos curiosos que ha presenciado en su trabajo.

La tiktoker suele entregar recomendaciones para quienes quieran incursionar en el mundo de la aviación. - Foto: TikTok @azafatadetiktok

Uno de los comentarios que mayor enojo le producen son de quienes no acatan las medidas de seguridad y, cuando se les llama la atención, responden con una negativa. Al hacer esta pregunta: “Disculpe, ¿puede abrocharse el cinturón?” ha recibido respuestas del tipo: “como si fuese a servir de algo”, a lo que enfatiza que contrario a lo que muchos pueden pensar si tiene una razón de ser.

Prácticas de pasajeros ‘odiados’

En algunas ocasiones ha tenido que hacer varias recomendaciones a los viajeros: “Disculpe, tiene que subir la persiana” o “Tiene que subir la mesita”; sin embargo, las reacciones han sido como: “Vaya, tontería” y “¿Me despiertas para esto?”, afirmó en su relato.

Sin embargo, ella encuentra ‘fascinante’ cuando los pasajeros tienen alguna duda y, en lugar de molestarse al tener que acatar los requisitos, optan por buscar aclaraciones. “Un par de veces me ha pasado que le digo a la señora, ¿puede subir la persiana?, y ella me pregunta el ‘por qué, ya que siempre me lo dicen y no lo entiendo’, y eso a mí me encanta, me encanta explicarlo porque toda la aviación tiene un sentido”, recalca.

Otra práctica que le molesta a la azafata es que los viajeros saquen las piernas hacia el pasillo para buscar descansar, ya que cuando ella transita con el carro de las comidas le resulta incómodo despertarlos para que se sienten ‘adecuadamente’. Además, está expuesta a que las reacciones no sean las esperadas.

Las situaciones con las que las azafatas lidian en su cotidianidad. - Foto: Getty Images / James Lauritz

Una queja adicional alude a cuando los pasajeros creen que necesariamente su equipaje va exactamente encima de la silla (como si la compra del tiquete incluyera esa opción). Según explicó, cuando hay una maleta de otra persona, esta no debe moverse.

La experiencia de otra asistente

Kat Kamalani es una asistente de vuelo retirada que, también en TikTok, compartió en noviembre del año pasado las cosas que más suelen irritar a quienes trabajan en aviación. Para ella no hay motivo que genere mayor enfado que escuchar a la gente quejarse por el llanto de los bebés.

Kat Kalamani, que trabajó como auxiliar de vuelo y ahora es influenciadora en TikTok dio estos consejos a sus seguidores para un viaje con bebés llorando - Foto: TikTok @katkamalani

“Si estás de viaje, utiliza audífonos que cancelen el ruido o tal vez pregúntale a los padres si necesitan ayuda (...). No nos pidas que hagamos traslados a una silla diferente porque, te lo prometo, nadie quiere más que ese bebé deje de llorar que los papás”, dijo. En la descripción de su video pidió no incurrir en esas prácticas: “No ganarás, solo sé un humano amable”.

@katkamalani THIS 😡 i promise you, you wont win… just be a kind human and dont dont this @Dylan ♬ original sound - Kat Kamalani

En cuanto a las reacciones, algunos usuarios dijeron que cuando enfrentan situaciones similares usan tapones de oídos, almohada para el cuello y procuran no mirar a nadie para poder descansar. Otros ejemplificaron que el llanto de un bebé no es el problema, pero sí cuando son menores más grandes, que no dejan de patear las sillas, sin ningún llamado de atención de sus cuidadores.