Fin de semana de terror en Estados Unidos: varios muertos y docenas de heridos dejó ola de tiroteos; ¿qué se sabe?

Una ola de tiroteos sacudió este fin de semana varios puntos de Estados Unidos, en el marco de la conmemoración por el Día de la Emancipación, el Juneteenth, que se desarrolla este lunes 19 de junio. La violencia que no está ajena a la nación norteamericana cobró la vida de seis personas, mientras que docenas resultaron heridas.

“No hay duda de que ha habido un aumento en la violencia (...). Algunos de estos casos parecen ser solo disputas, muchas veces entre adolescentes, y esas disputas se juegan con armas de fuego, no con los puños”, comentó Daniel Nagin, docente en la Universidad Carnegie Mellon, según recogió The Associated Press.

Los tiroteos en Estados Unidos siguen al alza (imagen de referencia hombre apuntando con pistola). - Foto: Getty Images / Paul Bradbury

Los hechos que sembraron el terror y opacaron este fin de semana se desarrollaron en diferentes lugares que incluyeron St. Louis, el estado de Washington, Pensilvania, el sur de California y Baltimore, así como los suburbios de Chicago.

¿Cómo ocurrieron los tiroteos?

Entre los actos violentos, uno se desarrolló en la madrugada de este domingo en Willowbrook (estado de Illinois) donde 23 de personas fueron atacadas y el impacto de las balas dejó una víctima mortal. Según informó Telemundo Chicago, varias personas se habían reunido entre este sábado y el día siguiente en Hinsdale Lake Terrace.

Las autoridades fueron alertadas sobre las 12: 25 a. m. de un altercado que, posteriormente, terminó en disparos. Los agentes habían ido a atender un llamado del 911 cerca, pero regresaron al sitio cuando escucharon el tiroteo. Al volver, se encontraron con una escena de múltiples víctimas.

Uno de los tiroteos tuvo lugar en el estado de Illinois (imagen de referencia). - Foto: Stock Depot / Getty Images

“De la nada, hubo un gran tiroteo durante unos 30 segundos. Yo diría que más de 60 rondas. Se notaba que eran dos grupos diferentes de personas disparándose entre sí”, dijo Bartosz Majerczyk, testigo recogido por ABC 7. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, lamentó en un comunicado el ataque.

En su escrito dijo que las reuniones para una conmemoración festiva “deben ser una ocasión alegre, no un momento en el cual estallen disparos y las familias se vean obligadas a correr para ponerse a salvo. Como he dicho una y otra vez la violencia armada es una emergencia de salud pública en este país”, enfatizó.

El estado de Washington no estuvo exento de la ‘pesadilla’ cuando un hombre detonó su arma “al azar” en el campamento donde múltiples personas estaban congregadas para un festival de música. Ese altercado se presentó el sábado en la noche y, según NBC News, cobró la vida de al menos dos personas y hubo tres heridos (incluyendo el agresor).

La ola de violencia no para

No muy lejos del lugar se estaba desarrollando el festival de electrónica Beyond Wonderland. La Policía aseguró haber respondió a una llamada hacia las 8:23 p. m. y logrado detener al sospechoso. “No sabemos cuáles fueron los motivos o las intenciones del tirador y tendremos que esperar y ver si podemos encontrar esa información más adelante”, dijo Kyle Foreman, de la Oficina del Sheriff en el condado de Grant.

En el centro de Pensilvania un policía murió y otro quedó herido de gravedad, después de que el sábado en la noche un sujeto la emprendiera contra el cuartel, informó The Associated Press. Esa agencia citó al teniente coronel, George Bivens, para referir que el sospechoso había sido abatido tras una intensa búsqueda.

En otro hecho aislado, esta vez en St. Louis, Misuri, se reportó un muerto y nueve adolescentes heridos en el centro de la ciudad durante una fiesta. El ataque estalló en la madrugada de este domingo y, de acuerdo con las autoridades, se capturó a una persona como ‘de interés’.

Los otros tres tiroteos tuvieron lugar en San Francisco, California (con seis heridos durante un enfrentamiento “coche a coche”), uno más ocurrió en el sureste de ese estado dentro de una vivienda (se saldó con ocho heridos) y un sexto hecho violento se registró el viernes en la noche en Baltimore (con seis lesionados).