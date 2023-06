Estados Unidos: tiroteo en Tennessee al interior de una casa deja seis muertos

La Policía respondió al llamado de emergencia donde no se pudo hacer mucho por las víctimas.

La nación norteamericana enfrenta nuevamente un tiroteo, esta vez en el estado de Tennessee. La situación sobre la compra y porte de armas vuelve a ser tendencia en la opinión pública por todos los tiroteos que han azotado a la sociedad estadounidense, que para 2023 ya cuenta con 199 con corte en mayo de 2023.

La cifra de muertos por armas de fuego también es preocupante, ya que se han contabilizado 14.672 fallecidos por los actos que involucran estas armas, según registros estatales de todos estos casos. En este número se cuentan los más de ocho mil suicidios, así como otras seis mil que perecieron a causa de tiroteos y de accidentes relacionados con estas municiones.

Un nuevo tiroteo se registró en Estados Unidos la noche del 15 de junio. - Foto: Getty Images

Tennessee vuelve a ser foco de los tiroteos

La sociedad estadounidense aún recuerda el ataque que hubo en marzo de este año en el centro educativo The Covenant School, en la capital estatal, Nashville, dando como resultado la muerte de siete personas, incluido el autor de los hechos.

Sin haberse recuperado el estado de este tiroteo, un nuevo hecho se presentó en la noche del jueves 15 de junio, en donde la Policía, ante un llamado de emergencia en el condado de Marion al sur de Tennessee, limítrofe con Alabama y Georgia, llegó a una casa en llamas.

Ante este llamado se presentaron los oficiales del alguacil del condado de Marion y agentes del Departamento de Policía de Jasper, quienes llegaron rápidamente al lugar ubicado en la localidad de Sequatchie.

Luego de poder controlar la conflagración por el servicio de bomberos, los uniformados ingresaron al interior de la vivienda y se encontraron con los cadáveres de seis personas, siendo tres de ellos menores de edad.

Al menos tres miembros de una misma familia se encuentran entre las víctimas. - Foto: Getty Images

Lo que se sabe del tiroteo

Cuando los oficiales observaron los seis cuerpos, notaron que todos presentaban heridas de bala.

Una séptima persona fue encontrada viva en la casa, la cual también presentaba lesiones por arma de fuego y fue dirigida a un centro asistencial en Chattanooga, a 50 kilómetros de lugar de los hechos.

De acuerdo al Buró de Investigación de Tennessee (TBI), la investigación ha comenzado a la mayor brevedad, por lo que se espera que en el menor tiempo posible se conozcan con certeza las causas del tiroteo y el responsable del hecho.

Las hipótesis que manejan las autoridades

Con base en declaraciones proporcionadas por el sheriff Bo Burnett, se aseguró que uno de los tres adultos muertos, Gary Barnett, fue el responsable de matar a las otras cinco personas antes de suicidarse.

Una de las teorías que manejan los investigadores es que la causa del tiroteo comenzó por una discusión en la casa, donde Barnett habría recibido una orden de alejamiento por parte de su esposa, Regina Barnett, al menos un mes atrás. La hija del culpable, Britney, también se encuentra entre la víctimas fatales.

La identidad de las otras tres personas, más el sobreviviente, no han sido reveladas con el fin de no generar teorías que no aporten a la investigación en curso.

Estados Unidos y el porte de armas

Estados Unidos posee más armas que personas, un indicador de la facilidad con la que se venden y compran estas municiones. - Foto: Getty Images

De acuerdo con la organización suiza Small Arms Survey (SAS), el gigante norteamericano cuenta con más armas que con ciudadanos estadounidenses, donde la media se sitúa en que hay 120 armas por cada 100 habitantes.

En total, la población de ese país posee 393 millones de armas, del total de los 857 millones que hay en todo el mundo, lo que significa que posee el 46 % de las municiones a nivel global.

Dependiendo el estado, existen regulaciones para vender o comprar armas, pero adquirirlas es muy fácil, por lo que, hechos como el de Tennessee, podrían seguirse presentando.