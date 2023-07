Insólito: mujer intentó hurtar dos carros en un mismo día ‘porque estaba cansada de caminar’

| Foto: picture alliance via Getty Image

La mujer ahora permanece tras las rejas en una fría cárcel de Estados Unidos. | Foto: picture alliance via Getty Image

La mujer había llegado al almacén conocido como Walmart, y estaba en el parqueadero al acecho de un vehículo que pudiera hurtar. Lo curioso del hecho es que este primer vehículo que puso bajo su mira, se encontraba ocupado en el momento en que intentó escapar, pues en el asiento del copiloto, se encontraba la esposa del dueño del carro, haciendo aún más curiosa la escena, si se tiene en cuenta que no fue capaz de encender el vehículo, pues desconocía cómo hacerlo.

Tras ser descubierta en el parqueadero, la mujer fue abordada por agentes de la ley, quienes la detuvieron en la cárcel del condado de McCracken, pero, al no encontrar pruebas del intento de robo, decidieron dejarla nuevamente en libertad; no obstante, no imaginaron que la señora estaba obstinada por conseguir un vehículo, y que ahora intentaría volver a intentar robar un carro.