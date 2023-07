Tras veinte años y dos partos de hijos con síndrome de Down, una mujer fue diagnosticada con la misma enfermedad

Ashley Zambelli es el nombre de una mujer protagonista de una curiosa historia en Estados Unidos, luego de que los médicos la diagnosticaron, a sus 23 años, con el síndrome de Down, un trastorno genético derivada de la presencia de un cromosoma adicional, y que habitualmente se caracteriza por algunos rasgos físicos específicos, que en el caso de esta mujer no eran evidentes, y que dejaron presente que estos no siempre se hacen visibles.

Si bien, la mujer en el pasado había sufrido algunos de los rasgos propios de la afección, como el corazón acelerado y algunos problemas cognitivos, los médicos nunca atribuyeron esas situaciones a la presencia del síndrome de Down, y fue hasta su edad adulta, tras engendrar dos hijos con esa condición, que los médicos le realizaron los correspondientes exámenes y la diagnosticaron como paciente Down.

En declaraciones entregadas a medios de su país, la mujer advierte que uno de los principales choques tras el diagnóstico, ha sido la reacción de sus conocidos, quienes han sembrado dudas sobre su condición, advirtiendo que ella no cuenta con los rasgos morfológicos característicos. Por esto ha tenido que explicar que, según los expertos, su caso se refiere a un caso de ‘síndrome de Down mosaico’, aclarando que con ello queda en evidencia el error de muchas personas que mantienen en su inconsciente que esta afección se refiere a dismorfia facial específica.

En este caso, si bien los pacientes Down suelen tener una copia adicional del cromosoma 21, en los pacientes de Down mosaico, lo que ocurre es la existencia de una mezcla celular que les hace tener, en algunos casos, incluso tres pares de cromosomas 21.

Así, en el caso de los Down Mosaico, estos no siempre “tienen menos síntomas del síndrome de Down, porque algunas células son normales”, por lo que las características físicas como cara aplanada, orejas pequeñas, problemas cognitivos y cardíacos, no siempre están presentes.