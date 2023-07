Latino buscaba el “sueño americano”, pero la muerte lo encontró; ¿qué ocurrió?

Con la esperanza de que otros destinos los reciban con mejores oportunidades y/o condiciones de vida, principalmente a nivel laboral, no son pocos quienes emprenden un viaje del que saben cuando parten, pero no la fecha de regreso. Muchos solo con lo que llevan puesto o unas pocas cosas de mano buscan arreglárselas para entrar a Estados Unidos y establecerse.

Pero el riesgo no solo está en si la patrulla fronteriza descubre el intento de entrar sin papeles, pues el camino hacia Norteamérica no está libre de peligros. Lo anterior por múltiples razones como ser víctimas de ‘coyotes’ (quienes prometen la entrada a Estados Unidos), o el riesgo de la misma naturaleza (cuando se toman rutas como el Tapón del Darién).

Latino perdió la vida rumbo a EE. UU.

Entre 2014 y 2017 se había desempeñado como policía auxiliar en la Agencia Municipal de la Congregación Atzompa. La lucha de su familia ahora es repatriar su cuerpo desde el estado de Oregón, pues no disponen de los recursos para hacer el trámite por su cuenta.

Ecuatoriano murió en el Río Bravo

“Le vi los ojitos ya blancos, la pielcita bien negra, me desesperé mucho (...). Le di respiración boca a boca y después regresé, quise rescatarlo a él (a su pareja), pero ya no asomó, ya se hundió y ya se desapareció (...). Mi pareja se ahogó y hasta ahora no han podido encontrar el cuerpo”, dijo la ecuatoriana.