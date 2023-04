Joe Biden le apunta a su reelección en Estados Unidos: esta es la fecha en que haría el anuncio oficial

Estados Unidos prepara la antesala de lo que serán las elecciones presidenciales en 2024. Hasta el momento, los reflectores se han posado sobre Donald Trump, quien desde hace varios meses se montó a la carrera para regresar a la Casa Blanca.

Sin embargo, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también compartiría esa aspiración. Según informó The Washington Post, el líder demócrata anunciará oficialmente el próximo martes, 25 de abril, su intención de ser reelegido como máxima autoridad de la potencia norteamericana.

El citado medio trascendió que Biden y su equipo se están preparando para anunciar su campaña de reelección la próxima semana, mientras los asesores ultiman los detalles para lanzar un video donde el mandatario presente de manera oficial su intención de continuar en la Casa Blanca.

La fecha elegida no es casualidad, pues el 25 de abril coincide con el cuarto aniversario del lanzamiento de su campaña presidencial en 2020. No obstante, personas cercanas al mandatario advirtieron que el anuncio oficial “podría retrasarse”, según recogió The Washington Post.

Biden, quien en noviembre cumplirá 81 años, ya había insinuado su intención de postularse a un segundo periodo como presidente de Estados Unidos, aunque no había fijado planes oficiales.

Joe Biden, de 80 años, aspira a un segundo periodo en la Casa Blanca. - Foto: REUTERS

Un anuncio temprano permitiría que Biden inicie el recaudo de dinero para lo que promete ser una campaña complicada -sobre todo teniendo en cuenta que Donald Trump figura como un claro contendiente, aún con el proceso judicial en su contra-. Por otra parte, aguantar un poco más el anuncio serviría para que Biden se siga posicionando mientras el partido republicano define su candidato.

De materializarse la aspiración de Joe Biden por mantenerse en el poder, tanto la campaña como eventual reelección pasarían a la historia. Y es que el mandatario demócrata -de ser reelegido- finalizaría su mandato con 86 años, una edad considerablemente mayor a la de cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos.

Por su parte, la Casa Blanca declinó hacer comentarios frente a la posible aspiración de Joe Biden por ser reelegido. “Lo que diré es que cualquier anuncio o cualquier cosa que esté relacionada con 2024 ciertamente no vendrá de aquí”, manifestó Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, refiriéndose a las reglas que prohíben a las agencias gubernamentales realizar actividades de campaña, según citó The Washington Post.

De ser reelegido, Biden finalizaría su mandato con 86 años, una edad mayor a la de cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos. - Foto: AFP / Saul Loeb

Joe y Jill Biden ganaron en 2022 USD 579.514, según declaración de impuestos

El presidente estadounidense, Joe Biden, y su esposa Jill Biden, profesora universitaria, recibieron 579.514 dólares en ingresos y pagaron un total de 169.820 dólares en impuestos, informó la Casa Blanca el pasado martes, 18 de abril.

La Casa Blanca dijo que Biden ha hecho públicas sus declaraciones de impuestos durante 25 años, “demostrando de nuevo su compromiso de ser transparente con el pueblo estadounidense alrededor de las finanzas”, una mención para nada inocente en el contexto electoral estadounidense.

Presidente de EE. UU., Joe Biden, y la primera dama Jill Biden. - Foto: AP

El demócrata de 80 años, quien continuamente señala su intención de buscar la reelección en 2024, podría enfrentarse a Donald Trump. Pero el republicano, que rompió con la práctica de transparencia fiscal de la Casa Blanca, lucha a su vez por mantener sus declaraciones de impuestos en la confidencialidad.

Un comité parlamentario votó en diciembre a favor de que se publiquen las declaraciones de impuestos del multimillonario entre 2015 y 2020.

Se supo, por ejemplo, que Trump sólo pagó 750 dólares en impuestos en 2017, su primer año en la Casa Blanca, luego alrededor de un millón de dólares en 2018 y 2019, y cero en 2020, cuando perdió las elecciones presidenciales y sus ganancias estaban en números rojos a razón de 5 millones de dólares.

La pareja Biden también donó 20.180 dólares a organizaciones benéficas el año pasado, según el comunicado.

La Casa Blanca agregó que la vicepresidenta Kamala Harris y su esposo Doug Emhoff declararon 456.918 dólares en 2022.

*Con información de AFP.