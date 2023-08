La estruendosa caída en desgracia de Rudy Giuliani, el alcalde héroe de Nueva York, debido a su lealtad con Donald Trump

| Foto: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

Giuliani fue uno de los oradores durante los disturbios del 6 de enero de 2021 en Washington a causa de la pérdida de las elecciones para Trump. | Foto: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

“Me temo que estará en mi lápida: ‘Rudy Giuliani: mintió por Trump’”, dijo a The New Yorker en 2019. | Foto: Getty Images

“Me temo que estará en mi lápida: ‘Rudy Giuliani: mintió por Trump’”, dijo a The New Yorker en 2019. “Si es así, ¿qué me importa? Estaré muerto. Me imagino que podré explicárselo a San Pedro”.