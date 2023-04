Lejos del optimismo, Stormy Daniels teme por las influencias de Trump en los estadounidenses: “ya se ha salido con la suya”

Tras la acusación formal hacia el expresidente de Estados Unidos Donald Trump por presuntamente haber sobornado a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, con el objetivo de comprar su silencio; Clifford dio su opinión sobre lo sucedido, pero sus palabras se alejaron del optimismo, enfatizando en el temor que tenía por los alcances de las influencias del magnate.

“Una persona en el poder ya no está exenta de la ley, y no importa cuál sea su trabajo, o lo que diga su cuenta bancaria, debe rendir cuentas por las cosas que ha dicho y hecho. Se ha hecho justicia”, fueron las palabras de Clifford en una entrevista en exclusiva para el diario británico The Times, haciendo hincapié en que estaba satisfecha con la justicia de su país, puesto que el expresidente no se escaparían tan fácil de ella.

El martes, Trump deberá comparecer ante un juez del estado de Nueva York, ante quien se declarará “no culpable”, dijo el abogado. (Photo by Joe Raedle/Getty Images) - Foto: Getty Images

La actriz no dejó a un lado la influencia que tiene Trump en los tribunales, puesto que el imperio del expresidente se fue consolidando cada vez que el magnate ganaba batallas con la ley. La estrella del cine para adultos aprovechó para lamentar que, en cierto modo, Trump puede llegar a instrumentalizar su imputación y sacarle provecho.

Incluso, Clifford también afirmó estar preocupada por las implicaciones que tenga en los seguidores de Trump la imputación formal, e indicó que el expresidente continúa levando enviando palabras de rechazo para hacer que los ciudadanos se unan y rechacen las decisiones de jurado, tal y como se ha visto antes.

“La otra parte de esto es que va a seguir dividiendo a la gente y haciendo que se levante en armas. ya se ha salido con la suya incitando disturbios y provocando muerte y destrucción”, recordó Clifford en alusión al asalto al Capitolio en enero de 2021, cuando cientos de personas entraron violentamente en el edificio gubernamental y dejaron múltiples víctimas.

“Cualquiera que sea el resultado, va a causar violencia y va a haber heridos (…). Existe el potencial de que salgan muchas cosas buenas de esto, pero inevitablemente, también saldrán muchas cosas malas”, sentenció la mujer, quien concedió dicha entrevista desde una ubicación secreta en Estados Unidos.

Stormy Daniels indicó que ha recibido cientos de amenazas de muerte en su contra desde la imputación. - Foto: AP

Es de recordar que, entre la reacción de Trump tras su acusación y, la de su hijo Donald Trump Jr, ambos enviaron mensajes de “levantarse y luchar” para sus seguidores, lo que ha llenado de temer a las autoridades estadounidenses que ya han armado planes de contingencia para situaciones violentas que se puedan presentar en las grandes urbes del país.

“La América que se conocían y querían se ha ido… tenemos que luchar para traerla de vuelta, no va a suceder a menos que haya personas que sean luchadores reales allí y creo que vemos que la caza de brujas continuará”, sentenció Donald Trump Jr en sus redes sociales.

Amenazas en su contra

Entre tanto, Clifford aprovechó para revelar que, desde el momento en el que Trump fue acusado el jueves 30 de marzo, por la Justicia de Estados Unidos, ha recibido amenazas violentas “en todas las plataformas de redes sociales, correos electrónicos y por teléfono”.

En este contexto, Clifford reconoció estar asustada porque incluso el propio Trump “incita a la violencia”, aunque, según indicó para no ser alarmista, no sabe hasta qué punto debería reconocerlo, pues sería como poner “sangre en el agua”. “De alguna manera, alienta a los tiburones”, afirmó.

Un grupo de unas pocas docenas de partidarios del expresidente Trump se reunió, tras conocerse su imputación, en los alrededores de su mansión en Mar-a-Lago, en Florida, aunque durante las protestas no se presentaron incidentes. (Photo by Alexi Rosenfeld/Getty Images) - Foto: Getty Images

La acusación

El caso contra Trump deriva del escándalo por el posible pago secreto de 130.000 dólares a Stormy Daniels por parte del exabogado del expresidente Michael Cohen. Trump se ha convertido así en el primer exmandatario estadounidense en ser imputado, lo que podría acabar con sus aspiraciones de retornar a la Casa Blanca en las elecciones previstas para 2024.

Trump ha publicado un comunicado tras su imputación en el que denunció “persecución política e interferencia electoral”. “Esto no se ha hecho nunca antes en la historia de nuestra nación”, ha recriminado, al tiempo que ha acusado a “los demócratas de la izquierda radical” de “una caza de brujas para destruir el movimiento ‘Make America Great Again’” e indicó que es “una persona completamente inocente”.

*Con información de Europa Press.