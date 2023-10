Lista de empleos en Estados Unidos con los que pagan buen salario y no piden título universitario

Además de ser uno de los 10 países más turísticos alrededor del mundo, Estados Unidos no pierde su encanto en atraer a decenas de personas a diario para que puedan expandir sus horizontes académicos y profesionales . Asimismo, los viajeros han encontrado en la nación americana una diversidad de entretenimiento única, que va desde el paisaje citadino de grandes urbes, hasta las colosales hectáreas de bosque nativo en sus parques nacionales.

Sin embargo, las personas cada vez le apuestan a poder trabajar en la nación ya que al generar ingresos en dólares, no solo pueden tener una vida con ciertas comodidades, sino también ahorrar y apoyar a sus familias en los países de origen. Por tal motivo, el empleo en Estados Unidos sigue siendo un apetecido valor agregado con los que cuenta el territorio .

¿Trabajos sin títulos académicos?

No obstante, a pesar de que no todas las empresas pueden dejar de lado el sustento académico de un futuro empleado, otras compañías apuestan por el conocimiento en la práctica, por lo que la plataforma laboral Indeed, publicó un listado con los trabajos que pagan más de 100 mil dólares al año sin la necesidad de un título de educación superior.