Mujer de Virginia fue arrestada por secuestrar a un niño de 3 años en un centro comercial

Una mujer de Virginia, Estados Unidos, fue arrestada por secuestrar a un niño de 3 años en el centro comercial Tysons Corner Center de esa ciudad, según afirmaron las autoridades locales.

Jane Pyo, de 33 años, fue acusada por las autoridades de secuestro, posesión de herramientas de robo y asalto a la Policía. También fue acusada de allanamiento de morada y recibió una orden de arresto pendiente por no comparecer.

Los oficiales de Policía del condado de Fairfax observaron a Pyo hablando con el niño y tomándolo de la mano. Luego, según los informes, Pyo entró al Tysons Corner Center con el menor. “Se observó a Pyo levantando al niño y bajando una escalera mecánica con el niño en sus brazos”, dijo la policía en a través de un comunicado de prensa.

Afortunadamente, los oficiales actuaron a tiempo y pudieron ubicarla a la mujer y al menor de edad en un restaurante, el Coastal Flats, ubicado en el centro comercial. Pyo luego agredió a los oficiales al momento de su detención.

El niño fue devuelto a su familia sano y salvo y el Departamento de Policía del Condado de Fairfax dijo que están brindando recursos y asistencia a la familia del pequeño.

“Se han asignado especialistas en víctimas de nuestra División de Servicios para Víctimas con el fin de garantizar que las víctimas reciban los recursos y la asistencia adecuados”, agregó el comunicado.

Pyo fue llevada al Centro de Detención de Adultos del condado de Fairfax, donde está detenida sin derecho a fianza.

Hasta el momento, el Departamento de Policía del Condado de Fairfax aún está investigando el caso. Se espera su sentencia final en los próximos días.

Tiroteo en Detroit deja cuatro heridos, incluido un niño de 14 años

En otros hechos, el pasado jueves 13 de abril, en horas de la noche, un tiroteo en Detroit dejó cuatro víctimas heridas, incluidos tres niños de 14 años, según afirma la Policía.

El Departamento de Policía de Detroit indicó que todo se trató de una “disputa debido a la entrega de un domicilio” en una casa en la cuadra 13.500 de Penrod, cuyo dueño estalló en violencia propiciando al menos 30 disparos poco antes de las 9 de la noche. Una de las víctimas, de tan solo 14 años de edad, recibió un disparo en la cara y permanece en estado crítico, informó la Policía de Detroit.

“Esto parece un tiroteo, fue una especie de disputa por una entrega”, dijo el jefe de Policía de Detroit, James White. La cuarta víctima tiene unos 20 años y la institución dijo que tiene un sospechoso bajo custodia.

Las otras dos víctimas tenían lesiones “que no amenazan la vida”, dijo White.

“Este nivel de violencia es inaceptable, no es algo que vamos a tolerar. Tenemos buenos oficiales y no estamos bromeando”, dijo White. “Son 30 disparos los que están involucrados y tenemos oficiales tocando puertas para asegurarnos de que no haya más personas afectadas debido a esta discusión”, añadió.

El jefe de la Policía también dijo que 11 personas fueron sacadas de sus casas. Sus edades oscilaban entre los 7 y los 20 años.

“Vamos a averiguar dónde estaban los adultos”, agregó White, y señaló que muchos de los niños no vivían en el área.

Según los informes oficiales, se recuperaron al menos cuatro armas. Además, una víctima fue encontrada en un lugar diferente y contactó a la Policía.

El funcionario conjeturó que la violencia se produjo con “demasiadas armas” y “demasiada gente dejándolas en las manos equivocadas”. La investigación sigue en curso.