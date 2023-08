Policía mató a oso que había atacado a un niño de siete años en Estados Unidos

La situación le generó gran temor al niño de siete años, quien de inmediato empezó a gritar para pedir ayuda, algo que finalmente alertó a su familia y a los vecinos que salieron al rescate de la víctima. Tras algunos minutos, la comunidad logró ahuyentar al oso, mientras que el pequeño tuvo que ser llevado a un hospital debido a las heridas que recibió, aunque no fueron de gravedad y ya se encuentra fuera de peligro.

En un primer momento, el objetivo de la Policía era controlar al animal y lograr que volviera a su hogar. Sin embargo, medios locales señalan que este no se dejó intimidar por los uniformados, sino que, por el contrario, se empezó a dirigir hacia ellos, por lo que tomaron la decisión de dispararle, causándole la muerte.

El animal no se intimidó ante la presencia de los uniformados, por lo que estos le dispararon. | Foto: Getty Images

Oso ‘saluda’ a turistas que le cedieron el paso en una carretera; ¿dónde ocurrió?

La naturaleza no deja de sorprender por la variedad que habita en los lugares más recónditos del planeta y por los comportamientos de algunos animales. Muchos de estos logran ser captados e inmortalizados en video y es que, si no fuera así, podrían despertar incredulidad por conductas que no se esperan.