Reconocido ‘influencer’ se habría quitado la vida lanzándose desde el edificio en donde vivía

Consternación despierta en las redes sociales la noticia de la sorpresiva muerte del modelo estadounidense Jeff Thomas, reconocido a través de la web por sus fotografías y contenidos, que suscitaban que el hombre contara con un alto número de seguidores en dichos escenarios.

De acuerdo con medios locales en Estados Unidos, el hombre, que en repetidas ocasiones había hecho manifiesta su ilusión de convertirse en bombero, se quitó la vida, al aparecer, al saltar desde un edificio en el que residía en la ciudad de Miami, estado de Florida.

Medios como la revista People, una de las que recoge la trágica noticia de la muerte de Thomas, advierte que el hombre de 35 años fue hallado sin vida a las afueras de la torre residencial en la que vivía, en hechos que tuvieron lugar el pasado 8 de marzo, despertando gran consternación en sus conocidos y grupos de seguidores.

Si bien de momento solamente se ha confirmado el hallazgo del cuerpo a las afueras de su torre residencial, las autoridades investigan la forma en la que murió, pues, pese a que algunos señalan que el hombre habría saltado, las autoridades aún no tienen certeza frente a ello, en un esclarecimiento que también requiere conocer si, en el caso de que el hombre hubiera caído desde una importante altura, dicho hecho se derivó de una decisión autónoma o si eventualmente influyeron o intervinieron terceros.

La revista People confirmó al respecto que se adelantan actualmente las labores de autopsia que permitirán esclarecer las causas de la muerte, lo que a su vez desprenderá una nueva etapa de la investigación, para, en cada uno de los casos, develar las motivaciones.

La presencia de las autoridades en el lugar se derivó de un aviso anónimo que recibió la Policía local, en el que le advertían que el modelo de 35 años se había quitado la vida.

Medios locales detallaron que el hombre fallecido era reconocido entre sus seguidores, además de su aspecto físico, por su forma de ser, y por constantemente hacer explícitos sus sueños de convertirse en bombero. People destaca el uso de la frase “tu vibra atrae a tu tribu”, presente en varias de las publicaciones del influencer estadounidense, quien contaba con cerca de 120.000 seguidores en Instagram.

Medios locales en Estados Unidos también lo recordaron como un hombre muy activo en las redes sociales, y un trabajador asiduo que incluso había creado una agencia de creatividad publicitaria.

Sobre su carrera, este modelo era representado por una firma inglesa conocida como AMCK.

Según refieren medios locales, una de las más recientes apariciones del modelo e influencer fue realizada el pasado 5 de marzo, en el que el modelo interactuó con sus seguidores a través de una transmisión en vivo en la que confesó presentar algunos problemas de adaptación a la ciudad de Miami, luego de haber vivido buena parte de su vida en Los Ángeles, California.

Sin que se hubiese confirmado que se tratase de un caso de suicidio, la muerte de este influencer pone de manifiesto un secreto a voces en las redes sociales, referido a que muchas veces, pese a que los perfiles de redes de las personas intenten mostrar una ‘vida perfecta y feliz’, muchas veces ‘la procesión de cada persona va por dentro’, y solo en reducidas ocasiones se deja conocer la existencia de problemas, que al estar acumulados, y al sentir que no se pueden exteriorizar, terminan desencadenando casos de muerte como la referida.

Ojo a la salud mental

De acuerdo con datos de la OMS, se calcula que anualmente en el mundo cerca de 800.000 personas se quitan la vida o intentan hacerlo, un reporte que muestra que, en su gran mayoría, estos casos se ubican en el grupo etario comprendido entre los 15 y 35 años.

Sobre la existencia de señales o factores de alerta que pueden encender las alarmas de las personas cercanas de los individuos con ideación suicida, expertos como la doctora Luisa Zúñiga, psicóloga del servicio de Bienestar de la Universidad Agraria, advierte que existe un largo listado de síntomas a los que los grupos de apoyo deberían estar atentos para poder prevenir o apoyar casos de suicidio.

Causas del suicidio. ¿Qué síntomas son dignos de alerta? - Foto: Getty Images / Elva Etienne

Entre ese listado de factores refiere que se debe poner la lupa en casos donde existan antecedentes de autolesiones, así como en personas que en su conducta manifiestan verbalmente o por escrito sus deseos de muerte o desesperanza.

En ese mismo sentido, el aislamiento social y los cambios de comportamiento bruscos también pueden referir un factor de alarma, sumado a acciones como el desprendimiento repentino de objetos valiosos o preciados, y el interés repentino y creciente por la tenencia de armas o el acceso a medicamentos.

En la misma senda, otros expertos, como la psicóloga María Jesús Rosa Sánchez, también refiere otras actitudes que pueden representar una luz de alarma en el comportamiento de personas, sobre todo jóvenes, referidas a alteraciones en el sueño y la alimentación, períodos muy prolongados de tristeza e irritabilidad.

En ese sentido, las expertas también coinciden con que otro de los factores de alarma puede referirse a escenarios donde pacientes que deben consumir medicinas, ya sea por enfermedades o psicopatías diagnosticadas, buscan repentinamente suspender sus tratamientos.

Sobre las motivaciones que pueden llevar a esta clase de desenlaces, las expertas refieren que pueden estar relacionadas con un amplio abanico de factores, referidos a casos de pérdidas personales; problemas económicos; fallas en los sistemas de apoyo, conflictos laborales, familiares o de pareja; acoso o ciberacoso; vacíos existenciales; depresión en niveles patológicos, o hechos o situaciones bruscas que generen gran impacto como los casos de abusos sexuales. En ese sentido, estas situaciones también pueden estar derivadas de situaciones de abusos de consumo de sustancias que hagan perder el control de las personas.

Sobre el particular, Zúñiga advierte que muchas veces, sobre todo en casos de menores, e incluso en adultos, “estos signos no son perceptibles, pues los niños no expresan a sus padres sus emociones y sentimientos”, situación que en adultos también puede estar presente cuando las personas se callan estos mismos, y no buscan el apoyo en sus personas cercanas.

Una ruptura amorosa, problemas personales, frustraciones, y otras, pueden ser el empujón que motiva a algunas personas a hacerse daño. Por ello la salud mental se ha convertido en prioridad en los programas de salud pública. - Foto: Getty Images

En ese sentido, la doctora Rosa advierte que es importante que se tenga en cuenta que “no se debe minimizar la emoción y el pensamiento que se tenga”, refiriendo que muchas veces se tiende a no dar la importancia requerida a las afectaciones emocionales y mentales, cuestionando actitudes como el “no pasa nada”, o el “te doy un abrazo y pasa”.

Por lo anterior, también añaden la importancia de que los padres o personas de apoyo puedan ser empáticos, y se propenda por fomentar los canales de comunicación, advirtiendo que, en ese sentido, y más aún con situaciones como las evidenciadas en períodos de pospandemia, con el incremento de casos de personas que requieren acompañamiento psicológico, se trabaje ‘en desmitificar la salud mental’.

“Muchas veces se estigmatiza que hablar sobre el tema puede provocar que la persona lo haga. Es muy importante saber cómo se siente la persona, y conocer si en algún momento lo ha pensado hacer”, refiere la doctora Rosa sobre la ideación suicida, aclarando que es importante que, ante las evidencias, se pueda recurrir a ayuda profesional, “es mejor prevenir a tener que intervenir cuando ya hay intentos”, precisó, aclarando que esos procesos pasan por etapas que van desde la ideación, pasando por la planeación y finalmente la ejecución.