Indignante: mujer recibió una factura de los bomberos por ‘salvarle’ la vida; esto le cobraron

Una mujer en Alicante, España, recibió una factura que más allá de sorpresa generó indignación tanto en ella como entre quienes conocieron su caso. Luego de vivir un episodio en el cual estuvo a punto de atentar contra su propia vida, los equipos de emergencia le hicieron llegar a su casa un soporte con lo que debía pagar por haberla asistido.

En su cuenta de Twitter, la española pidió ayuda a los internautas si conocían alguna manera en la que no se hiciera efectiva esa deuda, en los términos legales, pues aseguró que aparte de ser una medida ‘abrupta’ temía que empezaran a correr intereses de mora. Según relató, el día de los hechos no solicitó, en ningún momento, ayuda por lo que enfatizó su rechazo al cobro.

“Me llega una carta de Hacienda, me piden 211€ (cerca de 1.061.938 pesos colombianos) por «rescate de persona» tras un intento de suicidio donde no fui yo quien avisó a servicios de emergencia”, aclaró antes de ampliar en su incomprensión por tener que responder por un monto que no tenía. “Aún tendrán la poca vergüenza de llamarlo prevención de suicidio”.

La cuenta a pagar se elevó a los 211 euros. - Foto: Twitter / Usuario de mujer que denunció

La mujer explicó que en el momento de la ‘asistencia’, la motivación de un potencial suicidio era su situación financiera y afirmó que, desde su parecer al ver este cobro, consideraba mayores tropiezos en lugar de soluciones para quienes están “sufriendo”. Además, cuestionó que la salida sea la medicalización, violencia, el encierro y cobros como este.

¿Cuál fue la respuesta recibida?

La española explicó que luego de recibir la factura se contactó con la Concejalía de Hacienda para saber el paso a seguir, diferente a asumir ese costo. La respuesta que le entregaron fue revisar la ordenanza municipal y si su caso aplicaba en la exención de tasas de bomberos; en caso opuesto, debía pagar.

Luego de buscar en dicho documento, comentó en su cuenta de Twitter que no había encontrado dicha especificación y se refirió a un bono joven que había solicitado en 2022; pero que, a la fecha, seguía sin poder cobrarse.

La mujer afectada dijo que, en su momento, manifestó la situación económica que enfrentaba. - Foto: Getty Images / Ghislain & Marie David de Lossy

“Recuerdo cómo ese día llorando les verbalice mi situación económica y me decían que aquello no tenía importancia. Ser pobre les parece que no tiene nada que ver con desear morir y con empobrecerse aún más por tal cosa”, agregó en medio de un pedido de ayuda para reclamar por esa “barbaridad”.

El cierre del expediente

Su caso generó tal molestia y alcance en Twitter que empezó a hacer varias actualizaciones. Este martes 14 de marzo dijo que las autoridades la habían contactado y se comprometieron a cerrar el expediente y a hacer cambios en la ordenanza municipal para evitar en el futuro un hecho similar.

La joven terminó con “recalcar que los planes de «salud mental» propuestos por el Estado nunca serán garantía de nada sino sinónimo de sus propias impotencias. Gracias a todas las personas que han mostrado su apoyo y solidaridad conmigo y han hecho que esto se difunda”.

Las autoridades españolas se comunicaron con ella y se comprometieron a cerrar el expediente (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Lalocracio

Pese a parecer que el caso pudo resolverse, algunos usuarios le hicieron recomendaciones si las autoridades no cumplen y terminan haciendo efectivo ese cobro. Por su lado, un internauta contó su caso cuando le llegó una factura por un fuego que se desató en la cocina; sin embargo, quien supuestamente terminó pagando fue la persona que llamó a los bomberos.

Si usted o una persona que conoce enfrenta una situación en la que su salud mental está en riesgo puede pedir ayuda sin ningún costo. Algunos de los contactos son: