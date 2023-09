¿Se hizo justicia? Esta fue la condena para una mujer que mató a sus dos hijas; vengarse de su expareja habría sido el motivo

The Washington Post informó que la señora, identificada como Veronica Youngblood, fue sentenciada a 78 años de prisión por el doble crimen del cual se justificó al decir: “no sé qué me pasó, algo explotó en mi mente”.

¿La custodia, el detonante?

La defensa de la mujer inculpada

“En mi vida he tropezado con grandes obstáculos. Pero me he levantado muchas veces. Me levanté porque tenía responsabilidades (sus dos hijas)”, dijo la señalada. “Pero esta vez, cuando tropecé, no pude levantarme. Y ahora lo único que tengo son recuerdos”, añadió, citada por ese diario estadounidense.