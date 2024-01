Video: el incómodo discurso de Ricky Gervais en los Golden Globes que dejó en shock a mencionados en documentos de Jeffrey Epstein

“Alargamos la ceremonia tres horas para que puedas ver Afterlife en vez de ver este show. Es un programa sobre un hombre que quiere suicidarse porque su esposa muere de cáncer y aún es más divertido que esto. OK alerta de spoiler, la segunda temporada está en camino, así que al final obviamente no se suicidó como Jeffrey Epstein” , indicó.

En el video se puede ver la risa nerviosa y la incomodidad de actores como Tom Hanks y las reacciones de los asistentes a los comentarios del actor, quien había asegurado que “Es la última vez que seré el presentador de estos premios, así que ya no me importa… es broma, nunca me importó. Vamos a reírnos a costa suya. Recuerden, son solo chistes, todos nos vamos a morir pronto”, dijo al inicio de los premios.