Washington Post de Jeff Bezos perderá 100 millones de dólares este año, según el New York Times

Este fin de semana, las páginas del New York Times, uno de los principales medios de Estados Unidos, publican un artículo que versa sobre la situación actual de uno de sus pares: el Washington Post, uno de los medios más prestigiosos de la capital de su país, dando lugar al análisis de la actualidad de este tabloide, en la época de la convergencia tecnológica y la evolución que ello sugiere para las empresas de la información.

El artículo, basado en el análisis de los periodistas Benjamin Mullin y Katie Robertson, arranca por aclarar que la actual evolución de The Washington Post, también responde a los intereses de su dueño, el magnate Jeff Bezos, dueño de Amazon, quien en 2013 decidió invertir en el negocio de la información, adquiriendo el periódico por la suma de 250 millones de dólares.

Si bien había pasado una década con el periódico en el poder, fue hasta 2023 que Bezos decidió poner mayor atención en el negocio de los medios, encontrándose con las realidades que actualmente enfrentan a los medios de comunicación, y a las particularidades con las que el entonces editor general de The Washington Post, Martin Baron, administró y dirigió el periódico, más aún, cumpliendo con la senda trazada por el dueño de convertir al medio en un tabloide de influencia global y no solo regional.

De acuerdo con el análisis de The New York Times, uno de los retos que había asumido el editor era la postura de Bezos y sus analistas financieros, quienes determinaron que para lograr la meta propuesta, no era necesario aumentar la planta de editores, por lo que se optó por vincular a los periodistas como trabajadores ‘directos’, mientras que los editores fueron colocados en la categoría de ‘empleados indirectos’.