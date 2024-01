A Day Vásquez le envían mensaje anónimo y lanza inesperada confesión sobre la presidencia Petro

“¡No [me han quitado el esquema]. Tengo esquema de seguridad de la Presidencia de la República y la Fiscalía General de la Nación” , señaló la empresaria atlanticense, puntualizando que el gobierno de Gustavo Petro tiene que velar por su bienestar.

Otros usuarios no desaprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre su relación con el jefe de Estado. La mujer no tuvo ningún tipo de inconveniente en responder las diferentes inquietudes que le hicieron los internautas, y confesó que tiene una buena relación con el mandatario, recalcando que no tiene nada malo en contra de él. Asimismo, señaló que con Verónica Alcocer nunca tuvo problemas.