Atención | El canciller Álvaro Leyva fue suspendido por tres meses y deberá responder en juicio disciplinario por lío de los pasaportes

“Yo tenía mi celular inundado de mensajes de todo el mundo porque ya había salido lo de la renuncia (…), encontré un mensaje que venía no identificado, en el mensaje venía inserto como un relojito, un relojito en una esquina, entonces yo lo escuché y se abrió el mensaje, decía, doctora Martha Lucía, en la primera o segunda semana de noviembre se reunieron en el Hotel Legrand de París, Jorge Leyva, Juan Carlos Lozada, como unos inversionistas, unos alemanes inversionistas; no sé si inversionistas o contratistas”, contó Zamora en la diligencia.

Y agregó: “Yo dije, esto de qué es, cuando volví a revisarla en nombres y todo eso, yo lo apunté en un papelito y cuando traté de volver a abrir el mensaje, desapareció. Después pregunté y me dijeron que eso se llaman mensajes temporales y que no se les puede tomar foto. No se pueden remitir a nadie y desaparecen. Yo no lo sabía”.