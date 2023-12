Esta es la declaración que entregó Martha Lucía Zamora ante la Procuraduría, en medio del choque con el canciller Álvaro Leyva que generó su salida

En medio del escándalo que se está dando en el país por la licitación para la entrega de pasaportes que había ganado la firma Thomas Greg & Sons, y que de un plumazo les fue retirado este contrato, no solo está la demanda que presentaría la empresa y que seguramente ganaría. Si no el enfrentamiento entre el canciller Álvaro Leyva y la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien fue citada a declarar ante la Procuraduría.

Sobre este tema, Zamora señaló: “Vino una invitación que me hicieron a Cartagena, en el mes de noviembre, la Universidad de los Andes (…), estando ahí en Cartagena se me acercó el doctor [Juan Pablo] Estrada a se presentó y me dijo, doctora Martha Lucía, yo quisiera pedirle un favor y es que nosotros tenemos la posibilidad de poder requerir a la agencia con el fin de que se analice la viabilidad de una conciliación. Esto nos lleva a tener la seguridad para las eventuales demandas contra el Estado”.

La reunión de la que habla Zamora finalmente se dio el 20 de noviembre, a las 9:00 a. m. “Él acudió a la agencia en la hora allí referida; estuvo acompañado de dos personas, dos abogadas de Thomas Greg que no recuerdo su nombre y no las dejamos planillas, pero una de ellas era la jefe jurídica y otra persona también de contratación de jurídica, pero realmente quien intervino en toda la reunión fue el doctor Estrada”, contó Zamora a la Procuraduría.

¿Reunión de París es puro humo?

“Yo tenía mi celular inundado de mensajes de todo el mundo porque ya había salido lo de la renuncia (…), encontré un mensaje que venía no identificado, en el mensaje venía inserto como un relojito, un relojito en una esquina, entonces yo lo escuché y se abrió el mensaje, decía, doctora Marta Lucía, en la primera o segunda semana de noviembre se reunieron en el Hotel Legrand de París, Jorge Leyva, Juan Carlos Lozada, unos como unos inversionistas, unos alemanes inversionistas; no sé si inversionistas o contratistas”, contó Zamora en la diligencia.

Y agregó: “Yo dije, esto de qué es, cuando volví a revisarla en nombres y todo eso, yo lo apunté en un papelito y cuando traté de volver a abrir el mensaje, desapareció. Después pregunté y me dijeron que eso se llaman mensajes temporales y que no se les puede tomar foto. No se pueden remitir a nadie y desaparecen. Yo no lo sabía”.