“Si me toca suspender o destituir a cualquier servidor público de Colombia, lo haré”, la defensa de la Procuradora a la entidad

“Sepan una cosa, lo que tenga que hacer, lo voy a hacer, si me toca suspender o destituir a cualquier miembro de la estructura de servidores públicos de Colombia, lo haré, no cesaré en defender la existencia de un órgano necesario como es la Procuraduría General de la Nación. Cuento con ustedes ”, fueron las palabras de la procuradora Cabello, al advertir el intento del Gobierno Nacional de eliminar la entidad, a través de la reforma a la justicia que iniciará trámite en la legislatura que empieza.

“Aunque a algunos no le guste, ese alguien no es otra entidad que la Procuraduría General . En Colombia hay una institución encargada de vigilar, investigar, acompañar y sancionar, si hay que hacerlo, cuando los funcionarios públicos que juraron cumplir su deber y ejercen una infracción de carácter disciplinario”, agregó Cabello.

La negociación con bandas criminales

#ForoColombia2024 | Gran Foro Colombia. Procuradora Margarita Cabello se despachó en contra de los diálogos de paz del Gobierno Petro con las estructuras criminales. Dijo que no hay reparación para las víctimas y no se respetan sus derechos.

“Hoy no hay un marco legal que garantice lo más importante en nuestro país, que son los derechos de las víctimas y el orden constitucional ilegal. No hay hoy garantías reales de reparación, no hay garantías reales de repetición para las víctimas, no cuentan las víctimas con un mecanismo de participación efectiva entre las conversaciones con estas bandas criminales o grupos ilegales al margen de la ley”, afirmó Cabello, dejando claro que la prioridad en la negociación o acuerdo deben ser justamente los afectados por el conflicto.