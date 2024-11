A pesar de las fuertes lluvias, sigue la crítica situación por el agua en Bogotá: se conoce cuándo llegaría el día cero

“Agosto fue el agosto más seco en los últimos 45 años. En agosto no llegamos ni al 45 % de las precipitaciones históricas esperadas. Y septiembre estuvo peor en lluvias, y eso fue lo que nos llevó a retomar la restricción diaria en el racionamiento”, aseguró la gerente Avendaño.

“Lo que la hidrología histórica nos muestra, que es la información que tenemos de 60 años de mediciones en el páramo de Chingaza, es que los meses que vienen son meses con pocas lluvias, estoy hablando de octubre hasta marzo . Afortunadamente, la buena noticia es que efectivamente el cambio climático nos está poniendo unos niveles de impredecibilidad o de más bien incertidumbre adicional a la que ya había en la exactitud de las predicciones. Y este año tuvimos un octubre muy bueno en términos de lluvias, que nos permitió volver a coger una tendencia ascendente y noviembre siguió con ese buen comportamiento, a pesar de que históricamente no llueve tanto en el sistema, para ubicarnos en lo que estamos hoy, que es por encima del 50 %”, sostuvo la gerente del Acueducto.

No obstante, a pesar de ese buen comportamiento de lluvias en octubre y noviembre, el panorama no es del todo alentador.

“La mejor información que tenemos, es que noviembre es bajo, diciembre es bajo y enero, febrero y marzo también son bajos en lluvias. Entonces, en este momento, como aquí las decisiones se toman con información y basado en datos, decir que vamos a levantar la restricción porque ya superamos el 50 % del Sistema Chingaza, no es responsable . Nosotros mantendremos en este momento la restricción como está”, puntualizó Avendaño.

“¿Los aguaceros que han caído en Bogotá han servido para llenar los embalses? La respuesta a esa pregunta es no, porque el agua que cae en Bogotá no tenemos como mandarla allá a los embalses. No son los aguaceros en Bogotá los que han servido, es que también ha llovido en las cuencas abastecedoras de Chingaza, tanto en el embalse como en el Meta y en las cuencas de la Amazonía y en la Orinoquía, y eso ha permitido que los afluentes que también llenan la represa de Chuza tenga incrementos”, precisó Avendaño.