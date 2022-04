“A Uribe le debo mi libertad, que haya autorizado la Operación Jaque”: Ingrid Betancourt

La candidata presidencial Ingrid Betancourt ha sido protagonista de la campaña en el 2022. Se desmarcó de la coalición Centro Esperanza, por cuenta de los apoyos políticos y de maquinarias a Alejandro Gaviria, y ahora ha tendido puentes con el expresidente Álvaro Uribe. En entrevista con SEMANA, Betancourt dice que también está conversando con líderes del Pacto Histórico.

SEMANA: ¿Qué está pasando en el partido Verde Oxígeno luego de las declaraciones de Humberto de la Calle y Daniel Carvalho en su contra?

INGRID BETANCOURT (I.B.): Ellos ya destaparon su juego. De frente están diciendo que están con Sergio Fajardo y creo que podría haber problemas de doble militancia. Ellos tienen que entrar a revisar sus posturas. Si quieren estar en Verde Oxígeno las puertas están abiertas. Nosotros les dimos el aval, las garantías, pero no vamos a seguir aceptando que los debates los quieren tener a través de los medios de comunicación. Esta es una colectividad seria que tiene su manera de actuar, si ellos quieren hacer parte de esta colectividad, bienvenidos, si no, por prudencia deberían evitar este tipo de actuaciones públicas para no incurrir en doble militancia. Ellos tienen que entender es que el partido tiene sus estatutos, el candidato del partido y en este caso la candidata del partido tiene autonomía para definir la estrategia de su campaña y ellos tienen que aceptar eso y puede que no le guste, pero lo tienen que aceptar.

SEMANA: Usted habla de los estatutos internos del partido, ¿cuáles son?

I.B.: Fueron escritos hace muchos años, son de 1998, la dirección del partido es la única, por estatutos, que puede convocar a una asamblea extraordinaria. Ellos hacen parte del partido Verde Oxígeno, porque nosotros les dimos el aval.

Ellos están confundiendo el aval con la posibilidad de ser parte del partido y en este momento hasta no ejercer con su curul legal no tienen esa potestad, y adicionalmente, ellos no hacen parte de mi campaña y han dicho claramente que no quieren hacer parte de mi campaña, entonces no tienen por qué entrar ahora a dar un lineamiento.

SEMANA: Usted ha dicho que ellos pudieron tener el aval de otro partido...

I.B.: Ellos sabían desde el inicio que Verde Oxígeno es un partido, desde su constitución, que no se acomoda con las maquinarias. Ellos tomaron decisiones que los llevó a acomodarse con las maquinarias y a estar incursos en una de las situaciones que el partido rechaza, entonces eso en algún momento tendríamos que discutirlo dentro del partido, pero ellos tienen que ser responsables con las decisiones que tomaron y con las actuaciones que adelanten.

SEMANA: En la Centro Esperanza algunos la han cuestionado porque, supuestamente, usted actuó con cálculo político para hacerles daño. ¿Qué les responde?

I.B.: Eso me llama mucho la atención. De pronto quieren hacer ver que soy como una persona que tengo esa posibilidad de hacer maniobras a cuatro bandas. Yo creo que aquí hay unas realidades, ellos toman sus decisiones, yo tomo las mías, voy avanzando por mi camino, ellos van avanzando por el de ellos y esto no tiene nada más que ver sino con coherencia, que no les guste es problema de ellos.

SEMANA: ¿Cómo van los diálogos con el expresidente Uribe?

I.B.: Estoy abierta a hablar con el expresidente Uribe, no tengo ningún problema con eso. Eso se da por múltiples motivos de cosas que hemos querido hablar desde hace tiempo, él en algún momento me dijo que me quería contar información que tenía sobre cosas que sucedieron durante mi secuestro, sobre la actuación de Piedad Córdoba, sobre información que él tiene; y obviamente eso es algo que me interesa.

Por otro lado, es una persona a la cual le tengo mucha gratitud. Al presidente Uribe le debo que él haya tomado una decisión de permitir y autorizar la Operación Jaque que nos dio la libertad. Entonces no tengo por qué estar justificando el hecho de que, como cualquier colombiano, tengo la posibilidad y el derecho de hablar con quien yo quiera y, en particular, con el expresidente Uribe.

Todo el mundo sabe que yo he estado en una posición ideológica diferente. He estado a favor del proceso de paz, fui muy activa en propender por la reconciliación, estuve muy presente para que votáramos sí en el referendo, todos esos son hechos que nos han puesto en orillas diferentes.

Ahora, en este momento, estoy convocando a un gran pacto nacional en contra de la corrupción. Hay quienes quieren poner vetos a esa gran convocatoria, mi línea roja es muy simple: nosotros en ese pacto no convocamos a personas que estén incursas en problemas de corrupción, que tengan vinculación o sean jefes de maquinarias y eso es algo realmente abierto a todos.

Estoy hablando con gente del Pacto Histórico que se sienten inconformes por la presencia de Roy Barreras, de Armando Benedetti, de Piedad Córdoba y que dicen que para ellos es un problema y quisieran entrar a este pacto contra la corrupción.

He también hablado con personas que han apoyado durante muchos años al expresidente Uribe y que también son de voto de opinión, que están en contra de la corrupción, que quieren que el país cambie. También estamos oyendo a todo el mundo y estamos tratando de tejer esta unión de voluntades a todos los niveles, con gente que ha trabajado con el expresidente Santos, es decir, son todas las vertientes del país.

De gente que va confluyendo porque siente que efectivamente la polarización resulta ser un medio muy eficaz para que tapemos lo evidente y es que la corrupción nos está asfixiando y nos tiene secuestrados. Nos queremos liberar, somos muchos los colombianos que nos queremos liberar.

SEMANA: ¿Es decir que a su campaña podrían llegar bases tanto del Pacto Histórico como del Centro Democrático?

I.B.: Sí, pero ya no sería del Pacto ni del Centro Democrático, serían personas que con su voluntad propia quieren hacer parte de este gran pacto nacional contra la corrupción. Son voluntades individuales, la única condición es que no tengan maquinarias. Y no lo harían como de un partido, sino como ciudadanos.

SEMANA: ¿Ya se reunió con personas de esos sectores?

I.B.: Ya me reuní con gente de la derecha, de la izquierda, lo he venido haciendo, y con el expresidente Uribe no tengo ninguna fecha. Le he agradecido los mensajes que ha enviado y le agradezco porque realmente es amable.

SEMANA: Muchos dicen que al no marcar bien en las encuestas podría tener una votación baja, ¿usted cómo lo ve, especialmente luego del resultado de algunas encuestas este fin de semana?

I.B.: Estamos ofreciéndole a Colombia una opción diferente. Esta es una opción blindada contra la corrupción, la única. Así que los que quieran estar en este espacio van a tener un espacio real de lucha contra la corrupción por quién votar y esa es una opción para los colombianos.

SEMANA: Usted habla de no dejar entrar maquinarias ni corrupción, ¿cómo se blinda en ese sentido?

I.B.: Hay condiciones: que no hayan investigaciones, que no tengan sentencias en su contra, etc., pero hay personas que no sabemos, que no conocemos, entonces se van acercando, nos cuentan sus historias, las razones por las cuales quieren trabajar con nosotros, y a todos les pedimos que nos autoricen hacer una investigación sobre su pasado judicial, es decir, tratar de saber un poco más en tener certezas. Obviamente eso no nos blinda completamente, porque hay información que uno puede no tener o no le puede llegar, pero hacemos la tarea con diligencia, y obviamente con entendimiento de que eso es absoluto, si se llegaran a conocer hechos que entran dentro de estas categorías tendrían que salir de este pacto.

SEMANA: ¿Cómo se ha sentido en esta campaña?

I.B.: Si usted sigue mi vida, me han querido y me han odiado los mismos en tiempos diferentes. Es decir, yo ya estoy acostumbrada a los bandazos que da nuestra opinión pública o ciertos sectores, pero también lo que yo siento en la calle es muy diferente. Siento que hay una inteligencia que trata de imponernos unos criterios y lo que es políticamente correcto o no a su conveniencia, y eso es algo que siento que debe ser rechazado.

Tenemos que tener libertad de pensamiento, en las calles siento otra cosa. Mire, por donde veo la gente tiene un discurso que a mí me sorprende mucho y me emociona, pero también me pone muy en frente de mis realidades porque es de gente joven, es decir, tienen que haberme buscado por internet porque no habían nacido cuando comencé a hacer lo que estoy haciendo, y que me dicen que están agradecidos que haya vuelto a Colombia, y que los acompañe y me piden que me quede y, es decir, realmente es un sentimiento de mucho respaldo y eso para mí es la Colombia que yo amo y la razón por la cual estoy acá.