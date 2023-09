Aberrante: un hombre entró a un colegio y abusó de una niña de cinco años en Soacha

Desgarrador relato de la mamá de una niña de seis años que habría sido abusada en un colegio en Bogotá: “mi hija está traumatizada”

“La niña me dice: ‘mamá, tres niñas del salón pidieron permiso para ir al baño, el profesor fue, nos abrió el baño, mis dos compañeritas entraron, yo me quedé afuera, y de un momento a otro un niño me cogió por detrás, me empezó a tocar y al final me amenazó y me dijo que si decía algo me lo iba a ser más duro’”, contó Laura, quien no se explica cómo un caso tan aberrante ocurrió al interior de un colegio.