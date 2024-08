Absolvieron al empresario Julio Gerlein en la investigación por delitos electorales

Un juez concluyó, a partir de los elementos probatorios entregados por la defensa de Gerlein q ue no hubo las presuntas irregularidades que advertían en las denuncias y que fueron asumidas por la Fiscalía a través de una investigación que estuvo por los despachos judiciales por más de 6 años.

Aida Merlano dijo que Julio Gerlein no participó en compra de votos: “él no lo hizo”

Gerlein fue investigado por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al elector y violación de topes electorales, la Fiscalía insistió, luego de escuchar declaraciones, entre otras, de las congresistas Aida Merlano, que era necesario obtener una condena en contra del empresario. Sin embargo, el juez concluyó una situación diferente y lo absolvió tras advertir que no hay pruebas que lo incriminen.

En la etapa de juicio, la excongresista Aida Merlano aseguró que el contratista no tuvo conocimiento de las acciones irregulares que se adelantaron en la ‘Casa Blanca’, como se conocía la sede de campaña ubicada en el centro de Barranquilla.

“Que a mí me conste, él nunca se sentó con ningún líder ni con ninguna de las personas que trabajaron en esa sede para pactar un pacto o sugerirles que compraran votos, él no lo hizo. Eso lo hizo un equipo de trabajo que fue designado por la casa Char y fueron empalmados con el equipo de trabajo mío. Se unieron los dos equipos y cada persona era supervisada por un empleado de Cambio Radical para garantizar que el dinero girado por la casa Char no fueran girados a otros destinos sino que fueran a la compra de votos”, aseguró la excongresista, en el relato conocido por SEMANA.