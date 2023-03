Aida Merlano dijo que Julio Gerlein no participó en compra de votos: “él no lo hizo”

En el marco de la audiencia de juzgamiento en Barranquilla con el empresario Julio Gerlein, 19 de enero de 2023, la excongresista Aida Merlano aseguró que él no tuvo que ver con la compra de votos.

“Que a mí me conste, él nunca se sentó con ningún líder ni con ninguna de las personas que trabajaron en esa sede para pactar un pacto o sugerirles que compraran votos, él no lo hizo. Eso lo hizo un equipo de trabajo que fue designado por la casa Char y fueron empalmados con el equipo de trabajo mío. Se unieron los dos equipos y cada persona era supervisada por un empleado de Cambio Radical para garantizar que el dinero girado por la casa Char no fueran girados a otros destinos sino que fueran a la compra de votos”, aseguró la excongresista, en el relato conocido por SEMANA.

“No tengo conocimiento de que él haya influido en el manejo de la compra de votos”, aseguró la excongresista ante el fiscal del caso que le preguntó. Luego, el abogado Jaime Lombana le preguntó: “¿podría esta defensa concluir que la relación entre Julio Gerlein y Alex Char era distante y no existía?”. Aida Merlano respondió: “la relación entre Julio y Alejandro se convirtió un poco difícil luego de las dudas de Julio y el odio de Alejandro por yo haber preferido mantenerme en mi hogar y no haber iniciado un nuevo hogar con Alejandro”. Su respuesta la dio en presencia de Miguel Ángel del Río, abogado de la excongresista.

El abogado Jaime Lombana le ofreció excusas por hacerle preguntas personales privadas, pero las consideró importantes en el marco de las pesquisas. Lombana le preguntó: “¿qué aspectos personales o de cercanía, pudiera usted relatarle a la audiencia, existieron durante todos estos años adicionales entre el señor Julio Gerlein y usted?”. La exsenadora Aida Merlano le respondió: “yo soy madre soltera y desde entonces él ha asumido el rol de padre para mis hijos. Ha sido el hombre de mi casa, era el hombre del hogar, era mi familia, aún lo sigo considerando mi familia aunque estemos en estas circunstancias y era quien se hacía cargo de todas las cosas, incluyendo el apoyo a la educación de mis hijos. Y también, por qué no decirlo así, terminar de educarme a mí porque desde muy niña estoy al lado de él”.

Bajo la gravedad de juramento, la excongresista Aida Merlano revivió la relación que tuvo, durante muchos años, con el reconocido y poderoso empresario Julio Gerlein, quien fue uno de sus mayores apoyos a la hora de iniciar su carrera política en Soledad (Atlántico) hasta llegar al Congreso de la República. Además, fue su pareja sentimental. Merlano aseguró que le guarda un gran aprecio por todo lo que hizo por ella y toda su familia, ya que siempre le dio la mano y consejos en los momentos más difíciles.

Julio Gerlein

“Mi padre trabajaba para la compañía de Gercon, en su momento como iniciaron esa empresa, aún yo no nacía cuando trabajó con él. A los cinco años mi padre se separó de mi madre y se fue y él (en referencia a Julio Gerlein), de manera solidaria, quien nos apoyó a mi madre y a mis hermanos, y de ahí fue naciendo un vínculo afectivo y, con los años, en la medida que fui creciendo, comencé a trabajar con el movimiento Gerlein”, contó Merlano en la diligencia judicial.

Poco tiempo después ―reconoció en su declaración desde Venezuela― “surgió una relación sentimental” con el empresario. Con la voz entrecortada, aseveró que “pasaron muchas cosas entre nosotros, pero siempre estuvo ahí, fue mi apoyo en todo sentido: emocional, económico, profesional y laboral”. La relación se fracturó después que se empezaran a conocer varios rumores sobre una relación que ella tenía con Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla e integrante de otra de las castas más importantes y poderosas de la Costa. “Ya había existido reclamos, yo lo había negado todo este tiempo, y sabía que si existía esa reunión directa entre Julio y Alejandro íbamos a tener problemas y yo ya había decidido arreglar las cosas con mi familia y en mi hogar, y mi familia era Julio”, afirmó Merlano. “Me regaló la primera casa en Villa Santos, el apartamento de la niña (Aida Victoria), que funge como hija de él, que se la regaló a ella y tengo toda la documentación. Me regaló mi camioneta blindada, un apartamento para mi papá y otro para mi mamá”.

Aída Merlano a su llegada a Colombia deportada desde Venezuela - Foto: Esteban Vega La Rotta

Sobre Julio Gerlein solamente tuvo palabras de elogio y admiración, asegurando que es un reconocido ingeniero quien ha desarrollado varias de las más importantes obras del país, entre estas, el estadio Metropolitano de Barranquilla, el Anillo Vial de Norte de Santander y casas de interés social en todo el territorio nacional.

Hace un año, el 19 de febrero de 20222, SEMANA dio a conocer en exclusiva la declaración de los hermanos Julio y Mauricio Gerlein en el proceso contra Aida Merlano. Explosivas y contundentes fueron las revelaciones obtenidas por SEMANA, en exclusiva, de las declaraciones que entregaron, en junio de 2020, los hermanos Julio y Mauricio Gerlein a la Corte Suprema de Justicia. Contaron al detalle sobre su posible participación en el escándalo de corrupción electoral conocido como Casa Blanca, en el que la única condenada es la excongresista Aida Merlano.

La ex congresista, Aida Merlano, llegó este viernes a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde cumplirá las dos condenas que tiene pendientes por delitos electorales. - Foto: Inpec

En la declaración desde su casa en Barranquilla, Julio Gerlein confesó su cercanía con Merlano, a quien calificó como su “compañera de vida”. Y agregó: “La conozco desde 2008, hemos tenido una relación permanente (...) sentimental, personal y familiar, se puede decir”.