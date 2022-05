Atención: Julio Gerlein desmiente a Aida Merlano y dice que jamás hizo ningún aporte a campaña de Iván Duque

El empresario y político barranquillero Julio Gerlein desmintió a la excongresista Aida Merlano, quien detenida en Venezuela y prófuga de la justicia colombiana, dijo ante la Corte Suprema de Justicia que supuestamente hubo una compra de votos en la campaña Duque Presidente. Aseguró que los Gerlein y Char dieron 6.000 millones de pesos.

En un primer momento, fue Luis Guillermo Echeverri, más conocido como Luigi Echeverri, quien desmintió esos señalamientos a instancias de Vicky en Semana. Como exgerente de la campaña del hoy presidente Iván Duque, aseguró que la excongresista miente. Y ahora lo propio hizo el empresario y político barranquillero Julio Gerlein.

Mediante un comunicado de cinco puntos, Gerlein aseguró: “Bajo la gravedad del juramento, afirmo que nunca he hecho, ni a título personal ni por interpuesta persona, aporte económico alguno a la campaña electoral del hoy presidente Iván Duque Márquez. Lo afirmado por la señora Merlano es absolutamente falso”.

“Es mi deber ante el país y mi familia romper mi silencio ante las declaraciones mentirosas de la señora Aida Merlano rendida el día de ayer en audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia”, dice en otro aparte. “En declaraciones judiciales anteriores, la señora Merlano ya había faltado a la verdad, cuando mencionó nombres de mi entorno cercano, por venganza contra quienes se opusieron a mi vínculo con ella”, agregó. “No puedo callar más ante tanta mentira y manipulaciones de la sra. Merlano y nuevamente pido sentidas excusas a mi familia por el dolor causado”, puntualizó.

La relación Merlano-Gerlein

El 17 de febrero de 2020, cuando la excongresista Aida Merlano habló por primera vez y en exclusiva con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, en Caracas (Venezuela), prometió entregar pruebas de sus acusaciones contra las principales casas políticas de la costa Caribe. Allí se refirió a Julio Gerlein, una de las personas que, según la exsenadora, era el poder en la sombra en el norte del país, con cercanías a todo el círculo político de Colombia.

Durante la entrevista de más de dos horas que concedió a SEMANA, Merlano habló todo el tiempo de Julio Gerlein y se refería a él como “el tipo que me lo dio todo”. De hecho, aseguró que él le prometía que sacaría adelante todas sus pretensiones políticas. “Julio siempre financió mis campañas”, aseguró entonces la excongresista, al indicar que llegó al Congreso con votos comprados producto de una maquinaria electoral. Según dijo entonces, su error fue haber sostenido una relación que resultó siendo tóxica.

Tanto en la entrevista que concedió en SEMANA desde Caracas (Venezuela), como en su versión ante la Corte Suprema de Justicia, Aida Merlano se refirió todo el tiempo a “Julio” como la persona que estaba detrás de todo, que le dio poder, que le compró votos, que ayudó en todas sus pretensiones. Aseguró que él invirtió más de 2.700 millones de pesos en comprar votos para elegirla al Senado. Ahora, Gerlein la desmintió, al igual que lo hicieron Echeverri y el mismo presidente Iván Duque.

“Hay una recompensa que me llama de sobremanera la atención y es que logro escaparme de los captores, de las personas que ayudaron a fugarme, porque sí, yo me fugué de una clínica con la ayuda —como lo dije anteriormente— de la familia Char y de la familia Gerlein. Cuando hablo de la familia Gerlein no me refiero a Julio Gerlein, quien fue mi compañero sentimental durante muchos años. Yo me refiero a su hijo Julio Eduardo, me refiero a su hija Margarita Eugenia. Me refiero a la familia Char, en cabeza de Fuad Char, de Álex Char, de Arturo Char y también de Katia Nule porque estaban todos reunidos cuando me hicieron una videollamada desde el teléfono de Julio Gerlein y todos ellos estaban reunidos con la persona que vi luego de la fuga, en el apartamento donde me tenían escondida en Bogotá”, dijo entonces a Vicky Dávila, directora de SEMANA.

De acuerdo con su relato, la presión llegó al punto de que Julio Gerlein hijo le ofreció 3.000 millones de pesos con tal de que ella desapareciera y se fugara, sin volver a ver a su padre. Además, insistió, fue intimidada con tal de que no hablara en contra de Julio Gerlein. Todos estos señalamientos fueron desmentidos por los señalados.