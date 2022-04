Acuerdo de Paz de La Habana, tema que separa a Fico Gutiérrez del uribismo

A pesar de que el Acuerdo de Paz de La Habana suscrito con la guerrilla de las Farc ya no es un tema central para estas elecciones, sí sigue siendo un punto fundamental que el próximo Gobierno tendrá que tener en cuenta y sacar adelante, por los compromisos que dejó firmados el expresidente Juan Manuel Santos.

Un hecho que ha llamado la atención en esta campaña es el respaldo de Federico Gutiérrez a ese acuerdo y el ‘sapo’ que se ha tenido que tragar el uribismo con esa decisión, sabiendo que desde ese sector se ha hecho una fuerte oposición por lo pactado en La Habana, Cuba. Aunque el Centro Democrático no ha decidido si apoyar al candidato, muchos uribistas sí respaldan su campaña.

Fico reconoció esta semana en Noticias Caracol que implementará lo pactado en La Habana. “Voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las Farc. Voy a llegar a los territorios, especialmente de la implementación de las zonas PDET, y vamos a cumplirle de manera muy clara a los jóvenes que entregaron las armas, porque lo peor que nos puede pasar es que vuelvan a ser reclutados”, dijo el candidato.

No es la primera vez que Fico asegura que continuará implementando el acuerdo de paz. En el debate de SEMANA y El Tiempo ya lo había aclarado. De hecho, le respondió a Petro que el discurso de “hacer trizas la paz” no servía con él por esa misma razón.

“Yo sí creo en la paz, y lo he dicho, voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las Farc, pero voy a hacer que las Farc cumplan, porque las Farc no han cumplido. Entregaron solo el 50 % de las armas, ahí están las disidencias Farc felices, no han reparado”, comentó Fico en ese debate.

Además de decir que apoya el acuerdo de paz, el candidato votó sí al plebiscito del 2016 al cual el uribismo hizo férrea oposición y una campaña por el ‘no’ que se terminó imponiendo.

“Yo en lo personal prefiero ser optimista y pensar en el futuro a pesar de las reservas que tengo con los cabecillas. Voy a votar sí”, dijo cuando era alcalde de Medellín.

A pesar de respaldar el acuerdo, Fico ha sido claro en que se debe implementar y hacer algunos ajustes, ya que siente que los excombatientes de las Farc no han cumplido con todo lo que prometieron.

Desde el Centro Democrático han preferido respaldar a Fico con tal de que Gustavo Petro no llegue al poder. Actualmente, además de representar otras ideas con las que sí simpatizan en el partido, es el único candidato que tiene realmente posibilidades de ganarle a Petro.

Igualmente, el candidato que llegue a la Casa de Nariño deberá darle cumplimiento al acuerdo de paz, no solamente porque fue lo establecido por Colombia para los años venideros, sino porque para la comunidad internacional es importante que se lleve a cabo, a pesar de todos los reparos que puedan haber.

De hecho, el presidente Duque, que llegó por el Centro Democrático, tuvo que continuar lo pactado por Santos por las Farc. Lo hizo a través de su programa de Paz con Legalidad con el que se avanzó en ese sentido, aunque desde el uribismo han cuestionado que no modificó los acuerdos.

En el Centro Democrático siguen teniendo reparos con ese acuerdo, aunque saben que a estas alturas se debe continuar. La idea es que se puedan hacer ajustes de fondo para solucionar la impunidad que considera que se brinda en lo pactado.

Por ejemplo, la senadora Paloma Valencia ha insistido en que se debe modificar la JEP para que los excombatientes de las Farc entreguen información relacionada a su financiamiento, reparen a las víctimas, entre otros hechos.

También ha pedido que los militares tengan presunción de inocencia y que no sean juzgados por los magistrados de la JEP, porque según ella los togados tienen una clara posición en contra de las fuerzas armadas.

Si Fico logra llegar a la Presidencia deberá tener contentos a los sectores que ha logrado congregar, entre ellos el uribismo o el Partido Liberal por ejemplo, que se sumó a su campaña recientemente y que sí respalda ese acuerdo.

Con lo que ha dicho hasta el momento Fico sobre este tema se prevé que dará cumplimiento a lo acordado, pero que podría presentar algunas reformas al Congreso para que no persista esa impunidad.