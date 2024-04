Agremiaciones rechazan que presidente utilice el Día del Trabajo para convocar marchas

Ese fenómeno, para Miriam Triana, presidenta de la Confederación General del Trabajo (CGT), se debe a que “ es obvio que el Gobierno ha hecho muchísima publicidad de su marcha. Hay que ir a donde está supuestamente la noticia y entonces acá lo que nosotros estamos explicando es por qué no vamos a la Plaza de Bolívar (...), porque los trabajadores nos debemos movilizar por el llamado de los trabajadores para hacer denuncias y los comentarios alrededor de la vida laboral”.

De hecho, la presidenta de la Confederación hasta se atrevió a proponer que Petro debería establecer un “día del presidente” para que convoque a todo su electorado, pero expresó que el Día del Trabajo “se debe respetar. Tenemos 135 organizaciones que no vamos a salir ese día”.

| Foto: Más de 150 mil perros no saldrían a las calles a marchar este 1 de mayo.

“Desde un discurso ‘ambientalero’ se nos ha venido diciendo que hay que llevar al ocaso una industria que es supremamente importante para la economía del país, que es fuente de empleo para más de 600 mil familias en Colombia y, por supuesto, que es un total despropósito cuando nadie en el mundo está tomando medidas como esta (...); cuando vemos al Gobierno convocando las marchas del 1 de mayo, en un intento de cooptación del movimiento sindical, nosotros decimos, no vamos a engrosar eso y tenemos que perseverar en defender nuestra industria (...). Nosotros somos más de 100 mil personas que claramente no van a sali r”, explicó Ospina en diálogo con SEMANA .

Desde la Asociación de Pensionados (Anpiss) también se unieron a la posición que el presidente no se puede adueñar de una marcha que se ha institucionalizado desde hace varios años para los trabajadores colombianos.

“Él la quiere aprovechar ahora para demostrar que tiene un poder político, eso lo rechazamos contundentemente. Consideramos que no podemos salir a marchar con una convocatoria del presidente que quiere que todo el mundo le respalde unos proyectos de ley que son lesivos, como el caso de la reforma pensional que no les da garantías a los jóvenes, porque los jóvenes de ahora no quieren tener hijos (...); en nuestro sector tenemos más de 70 mil personas que nos vamos a abstener de salir mañana”, dijo Jhon Jairo Díaz, presidente de Anpiss.