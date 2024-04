Algunos sindicatos están molestos con Petro por apropiarse de las marchas del Día del Trabajo. Anuncian que no participarán

Este año, sin embargo, será distinto por un mensaje que envió el presidente Petro. “Le solicitaré este 1 de mayo a los trabajadores y trabajadoras que me permitan hablar en su tribuna de la plaza de Bolívar. Iré como antes, caminando, espero que me acompañen en todo el país, será un caminar por la dignidad laboral”, aseguró Petro, a través de su cuenta de X, un día antes de la histórica marcha en su contra, el pasado domingo 21 de abril.

El llamado de Petro molestó a un gran sector del sindicalismo. Según le dijeron algunos líderes a SEMANA, varios no están de acuerdo con ceder ese espacio. Por eso anunciaron que no saldrán a manifestarse ese día o realizarán otras actividades en señal de protesta contra el mandatario.

Aunque no hay cifras claras de cuántos sindicalistas tienen esa posición crítica con Petro –desde hace tiempo le están solicitando un censo al Ministerio del Trabajo–, lo cierto es que ese sector de la CGT reúne a un gran número de afiliados.

Sindicalistas le reclaman a Petro que no se apropie de las marchas del 1 de mayo, que son de los trabajadores

Espinosa aseguró que han realizado congresos en las últimas semanas de la federación de Bogotá-Cundinamarca y Antioquia, y harán otra en Valle del Cauca. En todos coinciden en que prefieren no salir este año el 1 de mayo antes de hacerle el juego al Gobierno.“En este momento, mal contadas, tenemos unas 300 organizaciones que están con nosotros”, afirmó Espinosa. Explicó que en cada una de ellas podría haber entre 50 y 500 integrantes.

“No es correcto que el presidente Petro trate de posar de que es él el que está convocando y que los trabajadores van a salir por la convocatoria de él. No tiene ningún sentido. Los trabajadores no van a aceptar que sus marchas se comparen con las del Gobierno y con las de la oposición. Las marchas del 1 de mayo son del trabajador, y el Gobierno no tiene por qué tratar de apoderarse de esas multitudes”, reclamó Orjuela.