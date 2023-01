Alcaldía de Bogotá solicitará aclaración a la Corte Constitucional sobre el auto de espectáculos taurinos

El Distrito pedirá alcance de la decisión, particularmente sobre el hecho de que en Bogotá, se encuentra vigente un acuerdo del Concejo que ordena a las autoridades distritales no permitir el maltrato ni la muerte de los toros.

Luego de que la Corte Constitucional emitiera un auto en el que le pide al Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) permitir la realización de espectáculos taurinos en la Plaza de Toros de Santamaría, en Bogotá, la administración distrital se pronunció al respecto afirmando que acata el fallo, pero que le pedirá al alto tribunal una aclaración del mismo.

“Frente al auto de la Corte Constitucional referente a la solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-296 de 2013 que ordena la restitución de espectáculos taurinos en la Plaza de Toros la Santamaría de Bogotá, el cual fue notificado en las últimas horas, la administración distrital informó que respeta y acata las decisiones judiciales, aun cuando no las comparta, como en este caso”, indicó el Distrito en un comunicado.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó: “El siglo XXI es el siglo de la vida, no el de la muerte. Los recursos públicos y escenarios públicos son para honrar la vida, no para apoyar el maltrato y la muerte de animales.”

En ese sentido, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte acata el auto y presentará una solicitud de aclaración al alto tribunal frente a aspectos relativos al alcance de la decisión, particularmente sobre el hecho de que en Bogotá D.C. se encuentra vigente el Acuerdo 767 de 2020 del Concejo de Bogotá, que ordena a las autoridades distritales no permitir el maltrato ni la muerte de los toros.

Cabe señalar que la Corte Constitucional le pidió al IDRD que no realice ninguna acción para frenar el fallo que ya dio el alto tribunal en el sentido de que hubiera restitución inmediata de la Plaza de Toros de Santa María, para espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina.

Se trata de un auto de hace varias semanas, cuyo ponente fue el magistrado Alejandro Linares y el pronunciamiento se conoce mientras el Congreso apenas se alista para discutir un proyecto que busca prohibir las corridas de toros.

Contrario a lo que se ha venido pensando, la iniciativa señala que la discusión de las corridas de toros ya no es una tradición cultural en el ámbito nacional, por lo que cada municipio debe decidir si sigue permitiendo esta práctica “como una manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida dentro de su territorio”.

La Corte Constitucional ya había señalado que en Colombia no se puede prohibir esta práctica, por lo que este nuevo auto es una reiteración, específica a la capital del país, para que se cumpla lo ordenado por el alto tribunal.

La decisión es clara en advertir que se deben rehabilitar en su totalidad “las instalaciones de la Plaza para la realización de espectáculos taurinos en las condiciones habituales de su práctica, como expresión de la diversidad cultural y el pluralismo social”.

Posteriormente, los taurinos acudieron a dar la batalla judicial para que se cumpliera la orden y ahora el auto advierte un incumplimiento del IDRD.

Una de las primeras voces en reaccionar a esta decisión, que en últimas es una orden para que regresen los toros a la Plaza de la Santamaría, es la senadora Andrea Padilla, quien escribió en redes: “El poder de los taurinos en todos los niveles del Estado les permite conocer un fallo que la Corte Constitucional no ha publicado. No me sorprende. De ser cierto lo que dicen, lucharemos con más fuerza por el proyecto de ley que prohibiría las corridas de toros en Colombia”.

Como bien lo expresó la Alcaldía de Bogotá en su comunicado, el asunto de fondo son las dudas que genera la aplicación de la decisión de la Corte. Cabe recordar que, desde mediados del año 2020, el Concejo de Bogotá le dio “luz verde” a un proyecto de acuerdo que no permite las corridas de toros y ni tampoco da vía libre a las expresiones de la cultura taurina en la capital del país. Esto incluye el uso de banderillas y la tortura al animal.

De igual manera, el pasado 1 de noviembre, la plenaria de la Cámara de Representantes abordó en segundo debate el proyecto de ley que, entre otras cosas, buscaba prohibir las corridas de toros en Colombia.

Andrés Roca Rey, torero peruano y máxima figura actual de la fiesta del toro, triunfó en el mano a mano de la 68.ª Temporada Taurina de Manizales, en la que El Juli y los toros de Ernesto Gutiérrez no pasaron el examen. Foto: Bryan Santiago Grisales Chica - Cormanizales. - Foto: Cormanizales

Aunque se pensaba que la iniciativa del representante a la Cámara Juan Carlos Losada, contaba con las mayorías para continuar el trámite sin problema, a última hora la iniciativa se enredó y generó el hundimiento.

La discusión inició con la presentación de unos informes de audiencias públicas que se hicieron en varias regiones del país, se llegó a la conclusión de que los integrantes de la comisión que abordaron este tema no tenían un acuerdo sobre la eliminación de las corridas de toros en Colombia y, por eso, el representante Losada presentó una proposición sustitutiva que generó un profundo malestar entre sus colegas porque, según ellos, en ese texto se pretendía prohibir todo tipo de espectáculos con presencia de animales.