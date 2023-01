Congresistas se sacan chispas por corridas de toros en Bogotá; unos reclaman que se hagan y otros insisten en prohibirlas. ¿Qué pasará?

En plena época de temporada taurina en Colombia, la polémica por la prohibición de las corridas de toros se volvió a tomar la atención de la opinión pública. Esta vez por un pronunciamiento de la Corte Constitucional que pidió permitir la realización de estos espectáculos en la Plaza de Toros de Santamaría, en Bogotá.

El pronunciamiento del alto tribunal, que reitera varios hechos en el pasado, es claro en advertir que se deben rehabilitar en su totalidad “las instalaciones de la Plaza para la realización de espectáculos taurinos en las condiciones habituales de su práctica, como expresión de la diversidad cultural y el pluralismo social”.

Cabe recordar que en Colombia sigue vigente la ley que crea el Reglamento Taurino Nacional y que al proyecto de ley para prohibir los espectáculos taurinos todavía le faltan dos debates para concluir su paso por el Congreso y convertirse en norma.

En ciudades como Cali, por ejemplo, varios antitaurinos han encabezado protestas contra las corridas de toros. - Foto: Rodrigo Urrego

Conocido el pronunciamiento del alto tribunal, varios congresista que han estado relacionados con el debate sobre la eliminación de las corridas de toros en el país salieron a manifestarse al respecto.

Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por el Partido Liberal y uno de los primeros en emprender la lucha en defensa de los animales, se mostró “sorprendido” con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, tomando en cuenta que, según él, la licitación para que se pudieran hacer corridas de toros en Bogotá se hizo de manera normal y lo que sucedió, al parecer, fue que nadie se presentó para organizar la temporada taurina.

“Yo le pasé al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) un derecho de petición el año pasado sobre la licitación justamente porque creía que ya se debió haber perdido la tradición taurina en Bogotá, porque el año pasado no hubo corridas. El IDRD me presentó todo el proceso licitatorio y, en definitiva, si bien yo no estaba de acuerdo con que se sacara a licitación la plaza para este año, justamente por la pérdida de tradición, pareciera que la licitación hubiera estado en regla y bajo los parámetros sobre los cuales se debe hacer”, le dijo Losada a SEMANA.

#MeDuele que vuelvan las corridas de toros a Bogotá, sin duda es un retroceso que batalláremos en el Congreso.



Toda vida es sagrada! — Katherine Miranda (@MirandaBogota) January 11, 2023

En opinión del congresista, “va a ser muy difícil que se arme una temporada como tal” ante la premura de tiempo y las escasas posibilidad para los empresarios que tradicionalmente han organizado corridas de toros en Bogotá para preparar una temporada taurina en estas semanas.

“Lo que creo que seguramente hará la Corporación Taurina de Bogotá, en aras justamente de salvar la tradición en Bogotá (...), es hacer unos cuantos espectáculos taurinos en el interior de la plaza, pero que se pueda hacer una temporada taurina, como la que estaban acostumbrados los taurinos de Bogotá, creo que va a ser imposible, más aún cuando la temporada taurina debe terminar a finales de marzo, como lo dicta el auto de la Corte y la sentencia 666″, dijo.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Cristian Garcés, uno de los congresistas que se ha mostrado en contra de la prohibición inmediata de los espectáculos taurinos en el país, resaltó que el pronunciamiento de la Corte Constitucional “garantiza el derecho a los aficionados a las corridas de toros de que puedan asistir a la fiesta brava en Bogotá”.

“Demuestra también que la senadora Andrea Padilla, cuando fue concejal, cometió prevaricato, al igual que los demás concejales al sacar un acuerdo distrital que violaba la sentencia que ya existía de la Corte Constitucional y la ley aprobada por el Congreso de la República y que no permitían variaciones en la fiesta brava”, aseguró el congresista, quien agregó que estas posiciones impidieron que “se realizaran corridas de toros en Bogotá”.

Hace algunos días, en el marco de la Feria de Manizales, se llevó a cabo un festival taurino que reunió alrededor de 15.000 personas en torno a las actividades taurinas. - Foto: Bryan Santiago Grisales Chica - Cormanizales

Para Garcés, con la posición del alto tribunal “se espera garantizar el empleo y los ingresos” para todas las personas que generan su sustento de este tipo de actividades, uno de los ejes de esta discusión, y se asegura “el respeto a esta tradición”, la cual todavía tiene seguidores en Colombia como lo demostraron algunas de las corridas de toros que se desarrollaron recientemente en ciudades como Cali y Manizales.

En medio de la polémica, el presidente Gustavo Petro se refirió al tema. “La sentencia de la Corte Constitucional sobre la Santamaría dice que es el Congreso a través de la ley la única entidad que puede suspender corridas en plazas d comprobada tradición taurina Le solicito al Congreso aprobar la ley para suspender todo espectáculo con maltrato animal”, manifestó en su cuenta de Twitter.

El mandatario se refiere a la iniciativa que está haciendo tránsito en el Capitolio para eliminar las actividades taurinas en el país y al que le faltan dos debates en la Cámara de Representantes.

Sobre esta propuesta, el representante a la Cámara por el Partido Comunes Luis Alberto Albán manifestó que seguirá “impulsando en el Congreso de la República el proyecto de ley que busca prohibir las corridas de toros, en el sentido de acabar con el sufrimiento y maltrato animal. ¡La paz también es con los animales y la naturaleza! #NoMasOle #ColombiaSinToreo”, manifestó el congresista en su cuenta de Twitter.

Y la senadora y exprecandidata presidencial uribista María Fernanda Cabal le respondió el mensaje al presidente Petro y afirmó: “Aunque desconozca la independencia de poderes; es el Congreso el que debe decidir sobre las corridas de toros. La Corte ha reconocido el carácter artístico y cultural que tiene la tauromaquia, por lo mismo la vetocracia no impedirá que se respeten los derechos de una minoría”.