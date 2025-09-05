La senadora Esmeralda Hernández y el representante a la Cámara Juan Carlos Losada recibieron el premio Lord Houghton, que entrega la organización Animal Defenders International para los defensores de los derechos de los animales en el mundo.

El galardón les fue entregado por su gestión legislativa para la aprobación de la Ley ‘No Más Olé’ o Ley 2385 de 2024, norma que fue avalada por la Corte Constitucional y con la que se prohíben más eventos de crueldad con los animales en Colombia.

Esa organización internacional aseguró que la persistencia en las iniciativas legislativas para proteger a los seres sintientes fue determinante para consolidar este paso histórico que dio el país.

Hernández, del Pacto Histórico, fue la autora de la ley que fue aprobada por el Congreso, mientras que Losada, del Partido Liberal, impulsó avances legislativos para declarar a los animales como sujetos de derechos y como seres sintientes.

El Premio Lord Houghton se entrega desde 1980 como homenaje a la contribución del político británico Lord Houghton, quien, desde sus roles como diputado, ministro, presidente del Partido Laborista y miembro de la Cámara de los Lores, promovió normas en defensa de los animales.