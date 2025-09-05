Suscribirse

Congresistas que promovieron prohibición a las corridas de toros ganaron premio de defensores de los animales

La Corte Constitucional avaló esa norma y extendió la prohibición a otras prácticas crueles con los animales.

Redacción Semana
5 de septiembre de 2025, 12:21 p. m.
El representante Juan Carlos Losada y la senadora Esmeralda Hernández ganaron premio internacional de defensa de los animales.
El representante Juan Carlos Losada y la senadora Esmeralda Hernández ganaron el premio internacional de defensa de los animales. | Foto: Cortesía

La senadora Esmeralda Hernández y el representante a la Cámara Juan Carlos Losada recibieron el premio Lord Houghton, que entrega la organización Animal Defenders International para los defensores de los derechos de los animales en el mundo.

El galardón les fue entregado por su gestión legislativa para la aprobación de la Ley ‘No Más Olé’ o Ley 2385 de 2024, norma que fue avalada por la Corte Constitucional y con la que se prohíben más eventos de crueldad con los animales en Colombia.

Esa organización internacional aseguró que la persistencia en las iniciativas legislativas para proteger a los seres sintientes fue determinante para consolidar este paso histórico que dio el país.

Contexto: Corte Constitucional prohíbe coleo de toros, corralejas y peleas de gallos tras dejar en firme la Ley No Más Olé

Hernández, del Pacto Histórico, fue la autora de la ley que fue aprobada por el Congreso, mientras que Losada, del Partido Liberal, impulsó avances legislativos para declarar a los animales como sujetos de derechos y como seres sintientes.

El Premio Lord Houghton se entrega desde 1980 como homenaje a la contribución del político británico Lord Houghton, quien, desde sus roles como diputado, ministro, presidente del Partido Laborista y miembro de la Cámara de los Lores, promovió normas en defensa de los animales.

Contexto: Procuraduría dice “sí” a mantener la ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia. Este es el concepto a la Corte

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de esa ley y amplió la prohibición de las prácticas crueles con animales a actividades como el coleo de toros, las corralejas y las peleas de gallos.

